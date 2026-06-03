主人送靚衫給拉布拉多！金毛吃醋狂咬撕爛　網民笑：嫉妒瘋了

博主帶着自家金毛和牠的好朋狗拉布拉多一起出去玩耍。當天，拉拉穿了件衣服，顏色亮麗，款式又好看，得到了周圍所有人的誇獎，而最最最關鍵的是，這件衣服，還是金毛的主人送的。



於是，一場大戲，就此上演。金毛氣壞了，在回來的時候，開啟了自己的復仇計劃。牠死死咬住拉拉身上的衣服，不管主人如何阻攔也不肯撒嘴，當着一人一狗的面，把衣服變成了一地破布……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

金毛吃醋瘋狂撕咬拉布拉多的衣服：

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金毛：「你也配穿這麼嫩的顏色！」

拉拉：「你撕，你撕，回頭你媽還給我買～」



評論區一整個爆笑：

「拉豬：阿姨，你看牠呀，我什麼都沒做，牠就把你送我的衣服咬破了……」

「金毛：來人，剝去牠的貴妃服制！」

「金毛本來就不待見其他狗，還一個勁兒的在牠面前誇別的狗，這不是火上澆油呢嗎！」

「這下好了，有更多的人誇小拉情緒穩定了，雞毛要是知道了不得嫉妒瘋了。」

「醬油色嫉妒也沒用，白皮穿什麼都好看。」



莫名想到了一句台詞：綠色嬌嫩，你如今幾歲？

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