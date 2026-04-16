下雨不想出門便便！八哥犬穿雨衣呆坐　聽主人唱歌竟舉手抗議

這天，外面正在下雨，網友準備帶自家巴八哥犬「Kiwi」出門上廁所，於是，便幫牠穿上了雨衣。



可穿着雨衣的Kiwi卻一臉的不情願，呆呆地坐在門口，完全不想邁出家門一步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當可愛的八哥犬Kiwi，在下雨天不想出門時。（Instagram@kiwibugthepug）

當下雨天不想外出便便時，八哥犬Kiwi有這樣回應：

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網友見狀，便用《如果開心你就拍拍手》的旋律，唱着「如果你不想出去上廁所就舉手」。

結果沒想到的是，每唱完一句，Kiwi立刻就跟着節拍舉手，表情超級認真，表達着不想出門的決心。

這也太可愛了吧~哈哈哈！

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