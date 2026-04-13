日本熊害｜柴犬遭熊叼走失蹤！秋田犬勇猛護主　專家籲：入屋飼養

2025年熊害頻傳，除了人類受到許多傷害，家中飼養的寵物也同樣可能遭受攻擊！可愛的柴犬與秋田犬在日本是常見的家犬，然而在過去，牠們其實是協助打獵的獵犬。



在今年大家紛紛受到熊攻擊的情況下，這些狗狗又受到什麼影響、立下什麼功勞呢？一起來認識這兩種狗狗吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

齊來認識秋田犬與柴犬：

1. 秋田犬、柴犬大不同！卻都曾是人類打獵一大助力

由於秋田犬與柴犬外型相似，許多人經常搞混。首先來了解一下兩者的差異：

秋田犬

秋田犬的祖先自古以來在東北地方，協助獵人擊退熊與長鬃山羊等大型動物，這類跟隨獵人的狗狗叫做「又鬼犬」（マタギ犬），也被稱作「熊犬」。

外表上，秋田犬為大型犬，擁有較大的頭部及強健的軀體，耳朵也較厚，給人穩重的力量感。

從五官來看，秋田犬眼、口、鼻較集中，看起來更稚嫩。性格則較溫柔，對內忠誠，對外人會抱有高度警戒心，因此也經常會被訓練為警備犬。另外，大家所熟知的澀谷雕像「忠犬八公」其實也是秋田犬，而非柴犬！

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柴犬

柴犬由原住民族帶入日本，在日本的舊石器時代：繩文時代中作為捕獵鳥類、兔子等小型動物的獵犬，是人類的好幫手。而柴犬也是日本六種原生犬種中最為古老的一種。

體型方面，柴犬為小型犬，平均高度為35-40公分，重量約在7-11公斤。體態勻稱，加上可愛的捲曲狀或鐮刀狀尾巴，受到許多人喜愛。

雖然給人愛撒嬌的印象，卻也對主人十分忠誠，偶爾會有固執與自我的一面，是較難訓練的狗狗。

在這次熊害中，狗狗們的安危也成了注目點。

2. 柴犬成目標對象 各地傳出遇熊害消息

10月25日於宮城縣發生一起慘案。住宅庭院內出現一頭亞洲黑熊，將庭院飼養的柴犬咬住後逃走；10月27日則於岩手縣住宅庭院中發現一名男子疑似遭受熊攻擊死亡的遺體，而男子飼養的狗也倒臥於一旁。此後也接連出現柴犬遭到熊襲擊的新聞。

秋田市於11月11日，傳出住宅空地中飼養的4歲母柴犬被熊隻叼走。儘管飼主打算點燃鞭炮驅趕熊，熊卻就這樣叼著狗離開，柴犬也不見蹤影。

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然而，也有部分狗狗展現出了驚人的護主實力。

3. 宮城縣：秋田犬與主人合力擊退熊隻

10月18日，群馬縣一名女士帶著朋友的柴犬在靠近山林的住宅地散步，卻在路途中被熊攻擊。在她喊叫「救救我」時，柴犬突然開始吠叫，受到驚嚇的熊就此逃走。

另一方面，秋田犬也同樣立下大功。10月19日宮城縣栗原市內一處住宅中，住戶聽見自家飼養的秋田犬在吠叫，出外查看後發現狗狗與一頭熊在對視！於是住戶回到玄關，拿出車用工具與熊對抗，擊中熊頭附近。最後秋田犬僅有頭部附近受傷，熊隻則逃離現場。

針對這類寵物遇害事件，許多人開始提出應將寵物飼養於家中的想法。

4. 避免寵物遇害，愛犬人士呼籲將家犬帶入屋內飼養

由於近日寵物犬遭受熊害情況慘重，社群上的愛犬人士也紛紛呼籲飼主將寵物帶入屋內，避免夜晚待在庭院中。日本昭和時代以來將柴犬視為看門狗，認為應該將其飼養在門外。然而隨著夏日平均氣溫越來越高，以及近日越發嚴重的熊害，使得大眾開始重新思考寵物在戶外飼養的必要性。

5. 守護家中毛孩 從飼養環境改變

面對這些事件，除了替遇害的狗狗感到難過，面對難以對抗的熊隻，人類除了自保以外，也應當思考如何保護待在戶外的動物們！也期望日本政府能持續改善熊害嚴重的現況。

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