新手狗主必學　兩招訓練狗狗戶外排便　善用零食獎勵與飯後時間

養狗現在成了很多年輕人的選擇，因為一個人在一個城市生活也沒有朋友，那麼如果養狗的話就可以經常帶牠出去玩，可能我們會遇到很多志同道合的寵主，這樣的話可能讓我們認識更多的朋友。



養狗增加社交與健康效益

如果單身還可以告別單身啊！或者對我們的事業也有很多的幫助，讓我們的生活更有趣，還能鍛鍊我們的身體。

畢竟在公司坐了一天，對身體是非常不好，長期的不運動，會非常容易生病的，但是很多主人都因為狗狗大小便的問題非常擔心，因為剛領養回來的狗狗是沒有很好的習慣的。

那麼我們不想讓牠在家便溺，弄得到處都是，清理起來非常的麻煩，我們如何訓練狗外出排便呢?

如何訓練狗狗外出排便？（小紅書＠不愛吃魚的貓；01製圖）

訓練狗外出排便，是不少狗主苦惱的話題：

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1. 準備小零食

我們可以使用手勢或者口令去讓牠執行動作，可以選擇專門的詞彙讓牠排便，比如「蹲下」，如果牠懂我們的意思，我們就可以給牠一些小零食的獎勵，在購買小零食的時候一定要買牠非常愛吃的，這樣時間久了牠就知道了只要這樣做，就會有好吃的東西，就會經常做，我們除了給予一些零食之外還可以口頭的誇誇牠。

2. 出去之前先吃飯

很多狗狗都是習慣在進食之後再排便，只有吃飽了，牠進食後產生的胃結腸反射就會想去排便，我們還可以讓牠多喝點水，然後帶點報紙或者衛生紙，只要看到牠有這個行為，就隨即鋪上，讓牠排便，不然我們可能等牠拉完我們還要去收拾，這是非常尷尬的一件事情。

因此我們可以多帶牠出去轉轉，只要一沒事就帶牠出去，時間久了就牠就產生習慣了，出去就會排便了，不會給主人帶來很多的麻煩。

正面引導取代責備

這個訓練過程可能會比較長，因此我們要有耐心,給牠做正面引導，這樣牠就學得更快，一出去就自己會排便，我們就可以避免了很多尷尬的事情。

延伸閲讀：8個常見的狗狗訓練問題 大小便要訓練多久 獎勵代替懲罰更有效（點擊連結看全文）

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