男子商場擅放他人寄放狗　狗狗闖馬路險遭撞　主人崩潰苦尋3小時

早前，內地合肥市一家商場，發生了一起令人揪心的寵物安全事件。



唐女士帶着愛犬逛商場時，按照慣例將狗狗暫時寄存在商場提供的寵物籠內。不料，一名陌生男子竟在無任何理由的情況下，擅自打開籠門，放走了狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在內地合肥市的一家商場內，一名陌生男子把狗狗從寵物寄存籠內放了出來。（搜狐視頻）

點擊圖片了解過程：陌生男子突然打開寵物寄存籠

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唐女士逛完商場回來接自家狗，卻震驚地發現狗狗竟然丟失了，立即查看了商場監控（CCTV），並第一時間報警。

監控畫面顯示，狗狗被放出後驚慌失措，到處聞聞嗅嗅，焦急地尋找着自家的主人。隨着時間的推移，狗狗流竄至商場外的大馬路上。面對川流不息的車流，小傢伙嚇得四處躲避，處境十分危險。

全家崩潰苦尋3小時

唐女士心急如焚地與家人找了三個多小時，直到商場閉店也未能找到愛犬。就在陷入絕望之際，好消息傳來——一位好心路人發現了瑟瑟發抖的狗狗，並將其送到了附近派出所。

「真的非常感謝那位好心人！」唐女士接回狗狗後仍心有餘悸。目前，在警方的幫助下，已找到擅自打開籠門的那名男子，並且他也已向唐女士道歉。

在警方的幫助下，已找到擅自打開籠門的男子，他也已向狗主人道歉。（搜狐視頻）

說實話，寄養或寄存期間寵物走丟，大概是所有養寵人最害怕發生的噩夢。毛孩子在身邊沒有家人的情況下，可能會躲起來，可能會亂跑，可能會誤入車流遭遇不幸，甚至可能落入虐寵群體或者貓狗肉販子手裏，這是任何一個鏟屎官都無法接受的事情。

所以在看到這個新聞的第一時間，真的血壓升高了，怎麼可以隨意打開籠子？看到結尾，又長舒了一口氣，幸好小傢伙找回來了。

反思整個事件，雖然有氣憤，但更多的是給我們敲響了警鐘：在公共場所寄存寵物時，如何最大程度保障牠們的安全？

1. 非必要不寄養

．如果是必須的情況，也應當選擇可靠的寄存設施。

．查看寄存籠是否牢固，鎖具是否完好。

．優先選擇有監控覆蓋的寄存區域。

．確認商場有專人看管或定期巡視。



2. 需要做好應急準備

．給寵物佩戴身份標識牌，註明主人聯繫方式。

．考慮使用帶有聯繫訊息的寵物揹帶。

．隨身攜帶寵物近期照片，便於尋找時使用。



3. 縮短寄存時間

．儘量減少寵物單獨待在寄存處的時間。

．定期返回查看寵物狀況。



4. 科技助力安全

．可考慮佩戴寵物GPS定位器。

．使用帶有追蹤功能的智能項圈。



每一次寵物走失，對主人和毛孩子都是一場噩夢。希望商場能加強寵物寄存區域的管理，我們既要譴責無故放走寵物的不負責行為，也要為那位伸出援手的好心路人點贊。寵物的安全不僅取決於主人的細心，也需要社會公眾的共同維護。

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