不忍愛犬望窗發呆！主人毅然賣樓搬郊區 為換大花園圓狗狗草地夢
撰文：狗與愛的世界
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網友家的狗狗「Morley」從小就住在倫敦的公寓之中，但隨着年紀的增長，牠開始變得越來越活潑好動，總是趴在窗邊，嚮往着外面的草地。
網友不忍心孩子天天盯着外面發呆，於是，毅然決然的賣掉了舊房子搬到了郊區，只為了給Morley一個能自由活動的大花園。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗狗每天看著門外風景，主人決定為牠作出大改變：
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首次踏入新家的Morley腳步有些遲疑，在庭院裏小心翼翼地打量着，對眼前的花草、步道與氣味都充滿了好奇。
但沒多久後，牠就開始興奮的在草地上奔跑，快樂地瘋狂打滾嗅聞，似乎已經認定這裏就是自己的地盤。
網友看到這一幕後也是十分感動，認為這是自己做過最好的決定。
好棒啊，人好，狗也好！
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