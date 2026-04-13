不忍愛犬望窗發呆！主人毅然賣樓搬郊區　為換大花園圓狗狗草地夢

網友家的狗狗「Morley」從小就住在倫敦的公寓之中，但隨着年紀的增長，牠開始變得越來越活潑好動，總是趴在窗邊，嚮往着外面的草地。



網友不忍心孩子天天盯着外面發呆，於是，毅然決然的賣掉了舊房子搬到了郊區，只為了給Morley一個能自由活動的大花園。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Morley天天望著窗外發呆（TikTok@miff_lifts）

狗狗每天看著門外風景，主人決定為牠作出大改變：

+ 19

首次踏入新家的Morley腳步有些遲疑，在庭院裏小心翼翼地打量着，對眼前的花草、步道與氣味都充滿了好奇。

首次踏入新家的Morley腳步有些遲疑。（TikTok@miff_lifts）

但沒多久後，牠就開始興奮的在草地上奔跑，快樂地瘋狂打滾嗅聞，似乎已經認定這裏就是自己的地盤。

很快小狗就在草皮上打滾嗅聞了。（TikTok@miff_lifts）

網友看到這一幕後也是十分感動，認為這是自己做過最好的決定。

好棒啊，人好，狗也好！

相關閲讀：西摩犬跳上勞斯萊斯「認爹」 富豪想買主人笑回：牠過不了好日子（點擊連結看全文）

+ 3

相關閲讀：斷腿流浪狗弄丟唯一玩具秒失落 幸遇好心人幫忙撿回 結局超暖心（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】