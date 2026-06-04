主人同雪橇犬鬥快食粉爭烤雞　不講武德惹狗狗生氣　引發一場大戰

你猜猜，奪走一隻修狗的快樂需要幾步？可能，只需要一個沒有邊界感的人類吧……這天，網友跟家裏的狗子比賽吃粉，看誰吃的快，而獎勵呢，則是一個香噴噴的大雞腿。



誰能想到，剛一上來，網友就把塑料袋套在了狗子的腦袋上。孩子無語極了，直接就邦邦給了他幾拳。狗子好不容易掙脱了塑料袋，準備正式開始比賽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

說好比賽怎麼還「不講武德」：

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可剛剛還在暴風吸入的網友又開始耍起了賴皮，竟然直接把剩下的粉扒拉進了狗碗裏，然後，轉頭便心安理得的炫起了大雞腿。看着在旁邊不停炫耀的主人，狗子是徹底忍不了了，跟對方扭打在了一起。該說不說，這狗看起來確實練過，掃堂腿都能輕易躲過哈哈哈！

評論區一整個爆笑：

「我知道一條是二哈，那另一條是什麼品種？」

「這才是抖音最初的樣子，每個人都可以分享自己的生活，包括斑點狗。」

「二哈居然先吃麪沒搶雞腿，這狗德在狗界算清流了。」

「全網唯一一個會掃堂腿的斑點狗跟會躲掃堂腿的哈士奇。」



請問，視頻裏有幾隻狗呢？

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