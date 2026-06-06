情侶吵架德牧發惡趕走男友！隔日立刻和好　毛孩無奈生悶氣惹熱話

這天，女生和男友吵架了，事後，對方揚言讓她在家裏等着。女生的兩隻狗聽到後，瞬間進入了一級戰備狀態。而當看到抱着花束推門進來的男生後，德牧更是一馬當先就跳下了沙發，吠叫着把他趕跑。



結果沒想到的是，僅僅一天過去，女生就和男友和好了。看着抱在一起的二人，兩隻狗子是肉眼可見的無語。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，女生和男友吵架了，事後，對方揚言讓她在家裏等着。女生的兩隻狗聽到後，瞬間進入了一級戰備狀態。（抖音@小虎小虎）

情侶吵架狗狗幫出頭 現在後悔了：

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德牧：「哥，咋弄？」

金毛：「跟你說了別太沖，他兩是人是狗你還沒看明白嗎？這下好了，你自己收拾吧！」



該說不說，金毛的適應能力就是強，沒一會兒後，牠就接受了這個現實，窩在了男生的懷裏撒嬌。而此時的德牧呢，還是一副悶悶不樂的樣子，別人的快樂，與牠無關……

德牧：「沒出息，瞧你那樣！」

金毛：「識時務者為俊傑！」



這難道就是上輩子說再管你就是狗的閨蜜嗎哈哈哈！

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