小寶寶錯認德牧為親媽　只求鑽狗窩親近　網笑：第一句恐是汪汪

我發現，狗狗跟人類幼崽在一起時總會發生一些有趣的故事～



一. 小寶寶把狗狗當親媽

前一陣子，河北一對小夫妻家的萌娃到了認母期。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

結果讓人萬萬沒想到的是，因為自從小傢伙出生後家裏的狗狗就無時無刻陪在身邊的緣故，導致認母期竟然認成了狗狗！

萌娃哭了後，不找媽媽也不找爸爸，眼睛炯炯有神的望着狗窩裏的狗狗，直到跟牠貼貼才心滿意足......

從狗子的表情和一動不動的姿勢就能看出牠有多無奈，似乎對這一切早已經司空見慣：

我是德牧，不是德華啊！

吃瓜群眾直接笑瘋了：

「我家狗一看到我崽回來就自己躲籠子裏去，還會把門關好，後來我把籠子丟了。」

「德字輩的都得看孩子啊！」

「多年後...孩子：爸，可以開席沒？爸爸：再等等吧，你狗叔還沒來。」

「一樣的，原以為投胎做狗會是吃了睡，睡了玩，玩了吃，沒想到還要帶孩子。」

「帶狗子去看一下心理醫生吧，牠看起來有點emo了。」

「德牧：喂？使館嗎！？對的，我要回德國。」



有些擔心，孩子以後說出口的第一句話會不會是字正腔圓的：汪汪汪！？

二. 深夜「爭狗大戰」：母子爭奪伴睡犬

網友吐槽說，自家狗子每天都會陪着自己睡覺，但這天兒子卻非要把牠從自己這裏搶走。

她特別無奈，因為狗子不在身邊自己根本就不習慣，於是，只能趁着兒子睡着來偷狗。只見網友小心翼翼的走了進來，然後擼了一把狗頭。

小傢伙似乎早有預感，立馬就狗狗祟祟的從被窩裏鑽了出來。就這樣，在一人一狗的默契配合下，網友成功把狗偷走了...

但不知為何，狗子的表情看起來卻有些無奈，似乎想說：

「伺候完小的，還得伺候老的...」

評論區辣評：

「狗：現在才來，我差點睡着。」

「狗子：我這一夜老是被翻牌子，我已經活夠了...」

「這娘倆，誰離了狗都睡不着！」

「我家的睡太死，根本叫不動...」

「狗也不習慣，沒睡着。」



太有愛了哈哈哈！

三. 跨物種行為傳染：萌娃學狗叼東西、吐舌喘氣

博主說，之前醫生跟自己說，兒子吐舌頭是自家狗子教的。

博主根本就不相信，但直到這天，他看到狗子訓練了兒子一整個下午叼東西...

不是，這也太離譜了吧！

評論區也是感同身受：

「我家娃學狗掏耳朵。」

「實不相瞞，我個女6個月左右的時候一直張嘴伸舌頭大喘氣，我以為哮喘，然後開車兩個多小時去大連兒童醫院，人家主任看了半天，問我家是不是養狗，我說是。主任說學狗喘氣呢，沒有什麼毛病...」

「別說了心塞，東西掉地上了他的反應不是撿起來，是趴下去吃，有時候跟在狗子屁股後面一起爬，還跟着狗子去狗碗喝水。」

「我家狗握手只有有東西牠才搭理你，但是我姑娘可能想證明自己比狗厲害，我喊握手她衝過來，還主動換手。」

「有段時間我閨蜜禁止我帶着我家狗去她家，因為她女兒拿在手裏的東西不吃，扔地上拿嘴吃。」

「看着點孩子吧，我媽說我小時候跟小公狗學，翹着腿撒尿，尿一褲兜子。我是個小姑娘...」



該說不說，小狗月嫂帶出來的娃就是厲害哈！

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