主人設局玩殘愛犬！假裝有火腿誘偷聽　汪被訛眼神死：遇到仙人跳

我發現有些狗狗真的被做局了！博主意識到自家狗狗一直在偷聽自己講話，想逗逗牠，於是，便開啟了反殺模式，故意在牠跟前放了一個假消息。



博主假裝跟男友說：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

你把火腿腸全部都放在了餐桌上了嗎？一大把全部放進去了？牠不知道吧？牠也上不去對吧？

博主給狗子放出假消息。（抖音@番茄雞蛋吃耀祖）

果不其然，主人前腳剛出門，下一秒狗狗就按捺不住了，飛速跳上了桌子，尋找起了火腿腸。

但讓牠沒想到的是，盒子裏空空如也，什麼也沒有...

狗子發現袋子裡沒有火腿腸。（抖音@番茄雞蛋吃耀祖）

博主回家後，直接開啟了演戲模式，開始對着空桌子訓狗：

「這裏頭火腿腸呢？這麼一大把子火腿腸你全吃光了？一口都沒留嗎？」

狗狗都懵了，一整個不知所措，第一次在狗的臉上看出了什麼叫有苦說不出，眼神里全是委屈和慌張：

「報警啊，我遇到仙人跳了...」

狗子：無語、無奈。（抖音@番茄雞蛋吃耀祖）

圖輯了解狗子被騙全過程！

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評論區辣評：

「頭一回看見人訛狗。」

「細思極恐啊，狗狗真的能聽懂人話！」

「狗：你兩口子是不是窮瘋了，連狗都訛？！」

「誰能狗過你倆啊！」

「你們倆太過分了，牠寧願相信你倆，都不相信自己的鼻子。」



果然，只有冤枉你的人才知道你有多冤枉......

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