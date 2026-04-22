主人設局玩殘愛犬！假裝有火腿誘偷聽 汪被訛眼神死：遇到仙人跳
撰文：狗與愛的世界
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我發現有些狗狗真的被做局了！博主意識到自家狗狗一直在偷聽自己講話，想逗逗牠，於是，便開啟了反殺模式，故意在牠跟前放了一個假消息。
博主假裝跟男友說：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
你把火腿腸全部都放在了餐桌上了嗎？一大把全部放進去了？牠不知道吧？牠也上不去對吧？
果不其然，主人前腳剛出門，下一秒狗狗就按捺不住了，飛速跳上了桌子，尋找起了火腿腸。
但讓牠沒想到的是，盒子裏空空如也，什麼也沒有...
博主回家後，直接開啟了演戲模式，開始對着空桌子訓狗：
「這裏頭火腿腸呢？這麼一大把子火腿腸你全吃光了？一口都沒留嗎？」
狗狗都懵了，一整個不知所措，第一次在狗的臉上看出了什麼叫有苦說不出，眼神里全是委屈和慌張：
「報警啊，我遇到仙人跳了...」
圖輯了解狗子被騙全過程！
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評論區辣評：
「頭一回看見人訛狗。」
「細思極恐啊，狗狗真的能聽懂人話！」
「狗：你兩口子是不是窮瘋了，連狗都訛？！」
「誰能狗過你倆啊！」
「你們倆太過分了，牠寧願相信你倆，都不相信自己的鼻子。」
果然，只有冤枉你的人才知道你有多冤枉......
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