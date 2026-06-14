邊境牧羊犬遭主人惡搞撞路障　下秒超高智商復仇引導主人撞大樹

博主表示，自己策劃許久，這次終於找到了機會，想看看野生人類能不能「反殺」滿級小狗。從畫面中可以看到，一人一狗正在過馬路，博主看到前面有個軟路障，卻故意沒有提醒小狗。而果不其然，下一秒，小傢伙就撞了上去……



一時分不清你倆到底誰是狗，邊牧眼裏全是你，你卻忍心看牠笑話！第二次，一人一狗故地重遊，但沒想到的是，這次，同樣的招數對邊牧沒用了，但卻反而對博主有用了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

邊牧滿眼都是你 居然被這樣對待：

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邊牧再也不是滿眼只有主人的小狗，在牠的引導下，博主一個不注意，直愣愣就撞上了路邊的一棵大樹，倒在了地上。邊牧撞的是軟的，博主則是結結實實的大樹。而等博主起身後伸手的一瞬間，小狗下意識就躲了一下，生怕捱揍哈哈哈！

邊牧也是一個記仇的主：

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評論區驚呆了：

「你倆一人一個導盲犬吧。」

「狗：小病就去治，大病就去死！」

「邊牧：兄弟我把你放心上，你把我掛網上！」

「因為太聰明瞭，所以知道拍照要看鏡頭...」

「所以說，滿眼是別人的，就會輸。」

「《小狗不撞頭了，狗熊開始蹭樹了》」

「怪不得你倆能玩一起……」



果然，邊博士不好對付啊！

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