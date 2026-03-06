帶狗回鄉過年變折磨？貴婦犬搭車10小時攰到面容扭曲　附防暈攻略

過年回家，很多人會帶上寵物，然而動輒數小時甚至十幾個小時的旅途可並不容易。



日前有網友帶着自己飼養的泰迪寵物犬回家過年，一開始這隻小狗還以為要帶自己出去玩，眼睛明亮有神、耳朵警覺豎起、毛髮蓬鬆、嘴角微揚，充滿好奇，興奮非常。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

然而一連在後座坐了十幾個小時後，整條狗都不好了：眼神渙散空洞、耳朵無力耷拉、毛髮塌陷如「舊棉被」、嘴角下垂，趴在座位上一動不動，一臉生無可戀。

網友將愛犬的前後對比分享出來後吸引了不少人的圍觀，有人表示稱，這才是真正意義上的「累成狗」；直接從孫子變爺爺，面相老了10歲。還有人在評論區也曬出了自己家寵物長時間坐車後的囧圖。

據專業人士介紹，之所以會如此，是因為狗內耳平衡感比人類敏感，長時間顛簸易引發噁心嘔吐，導致嘴毛潮濕、流口水。

此外，狹小空間無法自由活動，長時間保持同一姿勢導致肌肉僵硬，而持續的引擎聲、輪胎摩擦聲、陌生氣味讓嗅覺聽覺敏感的狗狗極度疲憊，並且牠們無法理解「為什麼一直在移動」，容易產生焦慮和迷茫。

他們建議稱，如果非得帶寵物出遠門，那麼出發前4小時禁食，2小時禁水，減少暈車嘔吐風險，儘量多消耗體力，讓牠在車上除了睡就是睡，每2-3小時停一次服務區，讓狗子下車活動、排尿，減緩疲勞。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】