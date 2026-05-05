北上帶毛孩行商場點揀？了解廣州友善政策　首選寵物友好避免衝突

近年來，我國養寵氛圍持續升温，寵物經濟蓬勃發展，全國各地不少商場紛紛採取「寵物友好」相關營銷策略帶動消費。然而，近日上海部分商場收緊「寵物可進」舉措，引發熱議，一些難以接受犬隻進入商場的市民打起了投訴電話，加劇人寵矛盾。



羊城晚報記者梳理了解到，原來，北京、上海等多個重點城市的養犬管理條例（或修正草案）中，均明確將商場列入犬隻禁入清單，而廣州、深圳則未對犬隻進入商場作出禁止規定。狗狗能不能進商場？如何規範養犬？商場想要「寵物友好」卻被限制，如何破局？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

廣州這些地方擁有「寵物友好空間」：

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現狀：限制開放與明令禁止共存

「我的狗狗進了商場，但進不了裏面的餐廳。」「我就是不喜歡和狗狗待在一個空間，怕狗的人就知道了。」在廣州，狗狗能否進入商場，市民看法不一，各管理方態度也不一。

廣州無限極廣場隨處可見「寵物友好」標識，在記者觀察的下午時分，就有着大小、品種不一的狗狗在主人的牽引下進出商場，該商場室內告示明確規定「每位顧客最多可攜帶一隻肩高小於等於60cm的寵物貓或狗，禁養犬隻或其他寵物禁止入內（導盲犬、工作犬除外）。」在商場的入口處，還有着專門為寵物量身定製的「肩高尺」，工作人員細緻地檢查着每一隻進入商場狗狗的尺寸。

廣州天環廣場的進出口也設置了「肩高尺」，不同的是其規定肩高≤40cm的寵物進入商場，且在室內需將寵物抱起或置於寵物包及寵物車內。廣州正佳廣場同樣限制肩高超過40cm的寵物入場，規定入場後務必使用推車、揹包或牽引繩等。

而對於「寵物友好餐廳」，廣州無限極廣場、正佳廣場等商場會在允許寵物進入的店鋪外掛上類似「寵物可進」「寵物友好店鋪」的標識，而在廣州天環廣場室外的「萌寵樂園」附近，則擺放着一張「寵物友好飲食地圖」，清晰地記錄着允許寵物進入的店鋪。

不過，為確保安全與衛生，廣州也有部分商場明令禁止寵物入內，例如廣州太和金鉑天地的進出口則明確表示不可帶寵物進場，並設置了寵物暫存區。

然而該商場同樣在探索着如何實現「人寵和諧」，就在記者走訪期間，該商場一家茶飲品牌就在廣場室外搭建起了寵物友好空間，允許辦理了養犬登記手續、接種狂犬疫苗且符合養犬規定的犬隻玩耍。

釋疑：地方立法賦予商場自主管理權

狗狗能不能進商場？記者梳理發現，與北京、上海等城市不同，廣州的政策環境存在差異：根據現行《廣州市養犬管理條例》，第二十四條明確列明的禁入區域僅包括黨政機關、醫院、學校、圖書館、餐廳、食品商店、公共交通等場所，未將綜合性商場納入法定禁入範圍。

同時，條例第二十六條特別規定：「除本條例第二十四條、第二十五條規定的犬隻禁入區域外，任何單位和個人可以決定其經營或者管理的場所禁止攜帶犬隻進入。決定禁止攜帶犬隻進入的，應當以設置犬隻禁入標誌等方式予以明示。」

「廣州這項規定，賦予商場自主管理權，屬於地方立法的授權性規範，在實施中則更加靈活，給予了養寵人士和非養寵人士更加豐富、靈活、多元化的選擇。」廣東緯國律師事務所韓秋陽律師告訴記者，按照《廣州市養犬管理條例》和《廣州市公安局、廣州市農業農村局關於廣州市一般管理區實行圈養和嚴格管理區禁止飼養、銷售、繁殖的危險犬標準及品種的通告》的規定，禁養犬隻是不可以進入商場的。

其次是應使用符合規定的牽引繩牽領犬隻，佩戴犬證，確保犬隻的健康情況（如定期接種疫苗等等），犬隻體重二十千克以上的，應佩戴口罩，並由成年人牽領。

「不過，這一權利並非毫無底線，也應在法律範圍內實施，商場允許犬隻進入經營場所就應充分考慮相應的潛在風險，並盡到相關的安全保障義務，否則可能承擔《民法典》中的侵權責任。」韓秋陽說。

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行業：積極搭建「寵物友好空間」帶動消費

政策留白賦予了廣州商場自主決定寵物友好度的空間，也催生了廣州商業體獨有的「寵物友好」風潮。廣州商場紛紛通過打造寵物友好空間、配套設施與主題活動，形成差異化競爭力，帶動「牠經濟」消費熱潮。

「隨着城市化程度加深，寵物已成為許多家庭不可或缺的成員，消費者對寵物友好型社區和服務的需求日益增長。我們捕捉到周邊3-5公里範圍內大量養寵家庭的真實需求，他們渴望有一個能夠與愛寵共同社交、放鬆的空間。」廣州無限極廣場相關負責人告訴記者，該商場打破原生客群的需求邊界，於2024年開啟了試運營體驗，致力於將寵物友好理念融入運營的每個細節。

該商場推出「爽遛遛社區」概念，逐步上線寵物專屬服務、寵物電梯、寵物友好信箱等設施，並在室外廣場落地白雲區首個寵物樂園「愛寵奇遇堡」，吸引大量養寵家庭攜愛寵到場體驗互動。

廣州正佳廣場近日正在舉辦「超級萌寵節」，允許寵物進入天文館、自然科學館等景區，場內設有寵物廁所、寵物飲水點等服務站，讓市民攜寵逛街「零負擔」。

相關數據顯示，2025年中國寵物經濟產業規模達8114億元（人民幣），按年增長15.7%。粵港澳大灣區憑藉8000萬高消費人口、23.5%的養寵家庭滲透率，以及堅實的產業基礎，成為中國寵物經濟的「消費熱土」。

為了抓住寵物產業駛入高速發展快車道的機遇，花都區於去年底成立了廣州首個寵物產業協會，旨在積極搭建「一站式」寵物產業服務平台，推動寵物產業向專業化、品牌化、智能化方向邁進。

廣州市花都區寵物產業協會相關負責人告訴記者，自協會成立以來，已陸續組織了「寵物文明形象大使評選系列活動」「寵物友好進社區系列活動」「寵物嘉年華」等活動。據其透露，花都區已有多家商場、公園正在嘗試構建「寵物友好自律自治空間」，但由於我國寵物產業起步較晚，要想大範圍去推廣「寵物友好」，還需要氛圍培育的過程。

該負責人表示，「『人寵和諧』不能只停留在口號、方案上，要集合多方力量，多場景多業態聯動，在全社會營造出文明養寵的氛圍，從根本上讓社會公眾接受寵物友好進社區。」

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發展：為「寵物友好」商場提供「衡量標尺」

隨着寵物經濟多元化發展，相關立法及行業規範正陸續落地實施，但各城市間依舊存在差異。

日前，《北京市養犬管理規定（修正草案）》向社會公開徵求意見，該修正草案明確，公園、商場等除專門區域外禁止攜犬進入，進入專門區域需戴嘴套或裝入犬袋。今年起試行的《武漢市養犬管理條例》則規定，設有明顯禁止攜犬進入標識的賓館、商場、公共綠地、公園、綠道、社區公共健身場所等公共場所禁止攜帶犬隻進入。

「寵物友好和公共安全不是非此即彼的，不能採取『一刀切』的方式，從目前廣州的政策和一些地區的實際操作來看，我認為廣州在寵物友好這一方面是比較有包容性的，前段時間廣州也對修訂《廣州市養犬管理條例》公開徵集公眾意見，比如有加強執法監督，提高對不文明養犬行為的處罰力度；加強犬隻在公共區域活動的安全管理措施，如佩戴犬繩、嘴套等；限制犬隻進入部分公共場所和交通工具等等，這些不斷完善法律法規的措施也正是在平衡寵物友好、公共安全與多方權益的過程。」韓秋陽表示，「我相信，在法律法規的不斷完善、執法過程的嚴格落實以及商場的創新舉措下，廣州寵物友好商業發展會越來越好。」

今年年初，由中國百貨商業協會等機構牽頭制定、全國首個《寵物友好型商場運營規範》團體標準正式施行，該標準首次為「寵物友好」商場提供了從硬件設施、管理流程到人員服務的系統性「標尺」，填補了行業管理空白，有利於引導創建人與寵物和諧共處的美好商業氛圍。

「這份標準意味着行業正在從『野蠻生長』走向『規範發展』，對商業空間在設施標準、服務品質、應急保障等方面提出了更高要求。未來，具備系統性寵物友好運營能力、能夠真正實現人寵和諧共處的商業空間，將在這一輪消費升級中佔據先機。」廣州無限極廣場相關負責人說。