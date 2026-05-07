狗狗打針極記仇！連續8年日日去獸醫診所狂吠維權 網笑純屬醫鬧
撰文：狗與愛的世界
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你知道小狗的報復心有多重嗎？8年前，小狗「板凳」被主人帶去一家寵物醫院打針，結果沒想到的是，這一針下去後，牠便默默把這件事記在了心裏，開啟了醫鬧維權之路。
只要出門，板凳就會跑到寵物醫院門口罵街，早中晚三次，一天也沒有落下過。主人表示，板凳罵多久全憑心情，吃飽了出門的話，就多叫一會兒，要是空着肚子出門上廁所，就叫兩下意思意思。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
\狗狗界也有「醫鬧」 患者不滿罵街中：
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但不變的是，只要路過醫院，板凳肯定要叫上幾聲，雖然聽不懂狗語，但也能猜出牠有多不滿，罵得有多髒……
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吃瓜群眾們都驚呆了：
「普通狗維權太難了……」
「狗子一共就十幾年壽命，狗生一大半都在醫鬧維權。」
「前幾年我記得牠醫鬧五年了，沒想到都8年了牠還在堅持。」
「狗：八年了，你知道我這八年是怎麼過的嗎！」
「狗：八年嗎？我只記得兩千九百二十三天！」
「醫患關係還是這麼緊張！」
我看，這針不是扎在身上，是扎在心上了啊！（開玩笑）
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