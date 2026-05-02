54KG拉布拉多犬挑戰行樓梯絕望卡關　奶奶過度溺愛變「絕望的豬」

刷到一網友發的視頻，奶奶因為手術需要住院，於是，便拜託自己幫忙照顧幾天她的寶貝疙瘩——「二寶」。其他一切都很正常，但在爬樓梯的時候卻犯了難，因為太胖，二寶爬了半天，步數依舊為零……



網友是實在抱不動，於是，只能採取鼓勵式教育：「不行，我弄不了你，快點，快上上上寶，快上，哎喲喂～」另一隻旁觀小狗看着眼前的一幕，不自覺的舔了舔嘴唇：「不知道，反正我的身材很曼妙～」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

拉布拉多犬的減肥之路，真的一點也不容易。（抖音@阿猹學姐）

拉布拉多已肥到沒法爬樓梯了~

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搞笑的是，二寶爬了半天依舊還在一樓，而網友的住所也其實只在二樓而已。但好在，最後豬突猛進，成功的上來了……後續，網友補充道，二寶108斤（約54KG）了，平時和奶奶住院子，所以不用爬樓。奶奶很愛二寶並且是個很善良的人，救助了幾十隻流浪貓狗。

但畢竟是老人養狗，所以總覺得吃好喝好最重要，自己也一直在努力幫忙改變她的養育方法，幫助狗狗減肥。評論區也是沒有放過狗狗：

「旁觀狗：看我幹什麼，我背不動啊！」

「是狗你就牽好繩，是摩托你就開出去，是豬你就圈起來。」

「北京城倒數第一苗條的狗。」

「狗子：說她沒錢吧，把我養成肥豬，說她有錢吧。住的地方沒電梯...」

「胖的地盤低了，樓梯會不會嘎小雞？」



嗚嗚嗚～我只看到了一隻絕望的豬（開玩笑）！

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