狗狗「雙手拜拜」討要雞肉主人直接扔了半隻！網友：還以為過年了

原來，年紀大會疼人居然是真話！刷到一位阿姨處理雞肉的視頻，旁邊還蹲着一隻阿拉斯加。小傢伙饞的不行，不停發出「嗚呼」的聲音，甚至，還會兩隻爪子合起來討要，想吃的心簡直溢出了屏幕！



阿姨覺得十分可愛，便開口讓狗子再求一次。牠也特別聽話，立馬照做。於是，下一秒，阿姨沒有一絲猶豫，反手就直接扔了小半隻雞到牠的嘴裏！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

阿拉斯加表示：能分點給我吃嗎？（抖音@梁彬家的汪星人）

點擊圖片看這隻貪吃的阿拉斯加犬，如何分到雞肉吃：

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打開評論區差點笑發財了：

「狗愣了一下，我也愣了一下。」

「朋友一直說我很摳，我死活不承認，看完這個視頻我承認了。」

「我在寵物食品公司工作5年，做救助也有很多年，而我一直始終認為我很愛小動物，然而我的格局是這個雞頭...」

「我第一次意識到我的格局真的很小！」

「狗：別說網友想不到，說實話我也沒想到！」

「我還在一截脖子和一個雞頭之間猶豫...」

「我媽都捨不得給我吃那麼大半邊，最多給我扔點邊角料……」



天了嚕，誤闖天家，羨慕的眼淚已經從嘴角流出來了哈哈哈！

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