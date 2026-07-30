女子尾隨搭訕嚇壞冰島「流浪貓」　慘遭外國主人當場斷正尷尬致歉

小姐姐@璇子最近在網上分享自己一段很尷尬的經歷，看完真是又尷尬又好笑。起因是小姐姐在冰島的大街上看到一隻小貓，小貓不怕人，自己默默地走着。小姐姐走在貓貓後邊，看到這畫面就以為貓貓是大街上的流浪貓。



小姐姐本身喜歡貓，看到貓咪獨自一個貓在街上，就跟在貓身後主動打招呼►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！：

咪咪，咪咪，咪~你是誰家的小貓咪呀？

小姐姐尾隨貓咪給牠嚇一跳：

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貓咪沒有回答小姐姐，徑直走進了旁邊的小巷子裏。小姐姐沒有多想，馬上跟着貓走進去。小貓一邊走一邊回頭，感覺情況有點不妙。

貓：不好，這人咋回事，我拐進小巷子怎麼也跟着我拐進來，莫不是壞人吧？這麼一想，貓咪頓時加快了腳步，翹起來的尾巴都落下了，只想用速度來甩開後邊跟着的人。

但是小姐姐沒搞懂，依然還是跟着貓，一邊跟着一邊還問：

你是小男孩還是小女孩啊？

貓咪直接快步跑到汽車旁邊，遠遠地看着後邊跟來的人類。本來以為這是一隻害怕人的流浪貓，可這時後邊傳來聲音：

Excuse me, can you stop bothering my cat。

小姐姐嚇一跳，立馬收起來了手機，不停地給貓主人道歉。原來，這隻小貓不是流浪貓，而是在跟着主人散步，被小姐姐一跟着，小貓亂了腳步，想躲進旁邊的巷子裏。

主人看貓沒跟上來，就趕緊倒回來找貓。當時，貓貓被嚇到了，貓主人可能也被嚇到了，小姐姐當時也被嚇到了。

哈哈哈，後來覆盤整個事情又尷尬又好笑。貓咪走在路上好好的，半路被不認識的阿姨跟着，在後邊用聽不懂的語言說着什麼。對於喜歡貓的人，不管在哪兒看到貓都忍不住跟着貓喊幾句「咪咪咪咪」。

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】