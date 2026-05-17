流浪貓送老鼠作謝禮嚇壞恩人！網教扮食素婉拒　咪：這是我心意

雖然現在一部分人見着流浪貓就喊打喊殺，但是這個世界依然還有很多温暖。



前幾天就刷到一位博主和一隻流浪貓的故事，有趣又温暖。博主家住一樓，家裏經常會出現老鼠。老鼠四處跑動、吱吱亂叫，嚴重影響人的生活和休息。於是小博主到，要不要求小區的流浪貓來家裏逛逛，讓家裏的老鼠不要囂張。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

說求就求，妹子很快就求到了小區裏的一隻流浪貓。看博主人很好，貓咪就同意來家裏逛幾圈。來到家裏的流浪貓除了在家四處逛逛之外，其餘時間也沒跟人客氣。去椅子上坐一坐......到沙發上趴一趴......貓咪在家待了一會兒，博主就把貓請出去了。

貓咪企直去廁所惹爆笑：

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貓咪走後，博主心裏越想越愧疚。多好的貓貓啊，就這麼請出去，感覺錯過就不會再有這麼好的貓了。而且貓咪來過後，家裏的老鼠真的不敢叫了。

想來想去，博主決定明天再去找一找這隻貓，看能不能找到。第二天，博主找了一天時間終於把貓貓找到了，並帶回了家。再次來到家裏的貓咪同樣沒有客氣，找個地方就睡覺了。

因為突然臨時帶貓回家，所以家裏也沒有貓咪用的東西。緊急買了一些貓咪必須要吃的要用的東西，貓砂盆暫時就用一個小盒子將就用着。因為盒子太小，貓咪上廁所只能站着拉。

朋友送來一個禮物，打開一看是一個比貓還大的梳子。用來給貓咪梳毛，儘管短毛貓不必用大梳子梳毛，但貓咪很喜歡，相當於撓癢癢了。剛進家沒幾天，好吃的本性暴露無疑，不加飯的話貓咪就自己去垃圾桶翻找。

這隻貓咪原本在小區流浪了半年多，大概一歲半，平時全靠物業管家和小區業主投餵。帶回家後，博主給貓咪起名叫「饅頭」，還帶貓咪去醫院做了全套檢查，檢查結果顯示貓咪身體健康。小博主醫院提前充值了兩千，計劃等貓咪打疫苗後去做絕育。

不過因為貓咪在家到處亂尿，最後擱置先洗澡的計劃，提前把貓咪帶去做絕育手術了。從進家到絕育，只用了大概半個月的時間。

之前因為貓咪上廁所用的盒子太小，導致貓咪只能站起來拉。接着買了大貓砂盆後，以為貓咪會像一般貓一樣弓着背拉屎，沒想到還是繼續採用高難度的拉屎姿勢，扶着盆的邊緣站着拉。以後，貓咪就在家吃香喝辣，開始幸福的貓生啦！不過別忘了抓抓老鼠哦，保護鏟屎官不被老鼠打擾。

小紅書另一位博主@M.跟一隻流浪貓的關係很好，貓咪抓到老鼠後，經常給小博主到家門口。

以前都是晚上送過來，第三次大白天直接送到家門口。站在門口大聲叫，博主想看看貓咪怎麼了，結果一開門看到一隻小老鼠。

貓咪送老鼠感恩嚇壞網友：

想到抓老鼠很不容易，博主很感動。但是自己又很害怕老鼠，就很苦惱，怎麼才能讓貓知道她可以養活自己，不需要吃老鼠呢？

有網友出主意，讓博主當着貓咪的面吃生菜，裝作吃得很開心的樣子，讓貓以為人是吃素的，不需要吃老鼠。

還有網友建議博主親自給貓咪說清楚，告訴貓咪「我吃菜，不吃肉，謝謝貓咪，以後不要再送老鼠了」。小博主自己跟貓說了，但貓後邊還是又送來了老鼠。

懂得報恩的好貓貓，牠把自己能找到的最好的東西送給了博主。

人關心貓，貓也懂得誰對牠最好。每一次看到這樣的故事心裏都暖暖的，希望這個世界對流浪小動物們多一些温暖和善意，可以不愛，但別傷害！

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