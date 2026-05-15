貓咪也有囤積症？搬跑步機挖出3年糖果金庫　網民共鳴：我家也是

養貓後，有沒有發現家裏的一些小東西莫名其妙就丟了？



這時不要擔心家裏進賊，因為可能是貓咪收藏起來了。在未來的某一天打掃衛生時，這些東西又會重新出現。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩隻嫌疑犯貓咪已被拘捕！（小紅書＠花卷卷卷卷）

大家的喵星人，是否都有囤積症？

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一位鏟屎官在搬開家裏的跑步機時，就意外發現了貓咪偷偷囤了3年的零食。這些零食主要是人類吃的糖果，除此之外就是一些貓毛和垃圾。

以前總覺得糖吃得很快，沒吃多少就光了，原來一部分糖被貓藏在跑步機下了。

真是意外的驚喜，但是糖果在跑步機下放了3年，肯定吃不得，最後全部打包扔掉。

還有那個破破爛爛的跑步機墊子，邊緣全都是被貓啃的。

要問貓為什麼自己不吃糖還要偷偷囤這麼多糖呢？

貓：

我就是當玩具玩呀，踢着滿屋跑，沒想到踢進跑步機下邊就掏不出來了。其實我也不想囤的！

被迫囤積東西，越囤越多，最後犄角旮旯就成了貓咪的「小金庫」。幾乎每隻貓在家裏都有自己的小金庫，如果沒有，那就是還沒被發現。

消失的打底褲到底去了哪兒？一條又一條，最後在櫃子下邊發現了。嗐，別的貓貓都只收藏一些小東西，這怎麼還收藏起大件物品了？

玩具球買了又丟，丟了又買，這回全都搜出來了。

貓：不敢相信，我已經收藏了這麼多球！

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家裏的貓喜歡去廁所和牀頭叼扎頭髮的皮套，玩着玩着就消失不見了，最後在牀底下發現一堆皮套。

圖中只是貓咪叼的一部分皮套，加上其它的，數了數一共有68個皮套和5個粉撲。

搜出來了，不知道的還以為貓開了個2元店呢。

我家貓愛好收藏吸管，家裏很多地方都藏着貓咪的收藏品。

貓咪收藏的東西真是讓人大開眼界，有些事是現成的收藏品，貓咪只需要叼着就走。而有些東西就需要貓咪自己加工創造。

小紅書鏟屎官@咚咚鏘之前在打掃衛生時發現了家裏貓咪的特殊收藏品，當時鏟屎官想把客廳飄窗上的風扇收起來，結果意外發現貓咪藏在這兒的碎紙殼片。

想起之前給貓買的貓抓板，沒用多久就被貓咬得稀巴爛，竟然還把咬下來的一部分碎紙殼藏在了這兒。

一片一片地叼過來，收藏這麼多不容易呀。

碎紙殼片被鏟屎官全部清掃扔掉後，貓貓不高興，對着人叫叫嚷嚷。

貓：我辛辛苦苦收藏的東西你為什麼扔掉？你賠我！你賠我！

賠是不可能賠的，下次看到了還是要清掃扔掉。有貓貓愛好收藏家裏的紙巾，被發現後舉手認錯（被迫的）。從沙發底下掃出一盆小老鼠，全都是貓貓的珍藏品。不管貓咪是被迫收藏還是主動收藏，反正這些藏品都是貓貓愛玩的，每一個都是貓咪心愛的玩具。

你家貓咪平時喜歡收藏點什麼呢？被你做清潔打掃時發現了嗎？

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】