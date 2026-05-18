貓咪天生自帶大叔鬍鬚？主人大讚可愛遭吐槽　網民齊曬爆笑醜萌貓

如果要問世界上最可愛的貓貓是哪隻，那一定是自己家那隻貓。不管自家的貓貓長什麼樣，反正越看越可愛。小紅書網友@班味的路路從馬路邊撿回一隻小貓，現在小貓長大了，看着覺得特別可愛，就給朋友分享一下可愛的貓貓。



結果，朋友看了貓卻有不同的看法。認為有「親媽濾鏡」才會覺得貓貓可愛，而且「不是可愛」，「是別的什麼東西」。貓貓還能是別的什麼東西？好奇貓貓到底長什麼樣呀，趕緊看看本貓的樣子，哈哈哈確實是貓，但也確實有點特別的氣質。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「親媽濾鏡」才覺得貓咪好看？朋友覺得很醜：

貓貓到底哪裏特別呢？一時說不上來。哦，原來是貓貓的眼睛和眼神很特別。耷拉着眼皮，很嚴肅，而且有一種不太開心的感覺。

網友一看也被這隻特別的貓貓吸引住了，紛紛表示鏟屎官沒錯，鏟屎官的朋友也沒錯。

「我覺得超級可愛，但我有醜貓癖。」

「有點像明星你們懂嗎？王寶強、雷佳音那樣的。」

「你朋友說的什麼話，話又說回來這隻咪咪確實長得有點特色。」



也有網友覺得，不管貓咪長什麼樣，朋友不該這麼說朋友發過來的貓貓。對此，鏟屎官解釋，朋友沒有不喜歡貓，這麼說只是一種冷幽默，朋友之間相互的一種幽默，不是惡意的。

怎麼說呢，不能說貓咪可愛，也不能說貓咪不可愛，只能說是一種很特別的可愛。有些貓貓天生長得就很有特點，跟一般貓貓不一樣，讓人一看就記憶深刻。

另一位小紅書鏟屎官@小八醬也有一個長相特別的貓貓，是從店門口撿的流浪貓。貓咪嘴巴上長着「小鬍子」，是一隻「八嘎貓」。給貓貓圍上披風，咋不走路，還趴下了呢。

哈哈哈，這個造型好可愛，也好好笑啊！

同類貓相吸，很快吸引了很多「八嘎貓」過來，鏟屎官們在評論區曬出自家的「八嘎貓」，每一隻都很有個性。

觀看各個網友家的「八嘎貓」⬇️⬇️⬇️

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奶狸🐱王小Biu：來，澆個朋友啊，我的中文名字叫王不丟，英文名字叫biu。

Celinem：嗨，我也來交個朋友！

勒勒今天樂了嗎：胖胖八嘎來報到~

找索隆問路：這不是我家咪嗎？（右邊那隻）

A➕：大家都是巴嘎，我也奉上一隻八嘎貓。



除了有說得清的「八嘎貓」，還有一些極有個性的貓貓不知道怎麼形容。比如小紅書@大寶家の熊熊，長得太有個性了，從小臉上就有一圈白色的貓毛。等到貓貓長大後，這種個性的長相更加突出。中間白色的圖案像什麼呢？像火焰？

你就看是不是一模一樣：

很快網友貼了一張圖，你們看像不像？

哈哈哈，小貓咪別看，都是惡評！當然咯，不管貓咪長成什麼樣，永遠都是可愛的貓咪，有着各種各樣的可愛！

延伸閲讀：兩隻流浪狗突襲小黑貓 白貓直接霸氣護友 畫面引無數網友點讚（點擊連結看全文）

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】