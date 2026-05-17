不喜歡貓咪卻抱著拍照　這麼可愛誰能忍得住　網友：只有嘴不喜歡

網友@u/mac_is_crack 很喜歡貓，但她的丈夫是個狗派，對貓完全不感興趣，甚至還有點煩。出於對丈夫的尊重，倆人一直都沒有養寵物。直到去年，網友投餵的一隻流浪貓懷孕了，她擔心貓媽帶崽難以生活，便將貓給帶回了家。



她知道丈夫不樂意，就解釋說：「貓媽快生了，不能放任牠不管，你不喜歡到時候我也可以給貓找領養。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然丈夫心裏不滿，但想也是個生命，就暫時同意了，還特地強調：「先這樣，但該送人的時候就送人，不許到時候又說捨不得。」

不喜歡貓卻愛不釋手 口是心非的男人：

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網友答應了。差不多收留貓媽兩周，牠就生了三隻小貓崽，一窩貓都特別可愛。網友愛的不行，丈夫……覺得貓可愛，又嘴硬說喜歡狗。

隨着時間推移，小貓逐漸長大，丈夫雖然還在說喜歡狗，但也沒提送走貓的事。直到前一陣，網友出差，讓丈夫幫忙拍下貓貓的照片。然後收到了這個……

哈哈哈哈，不喜歡貓的丈夫竟然抱着小貓拍照。

網友：「全身上下，只有嘴不喜歡！」

就這樣，丈夫完全愛上小貓，現在他們家真的有寵物了，還是四隻貓。

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