狗BB遭戲弄委屈求救！狗媽全程冷眼旁觀 網笑：求心理陰影面積
撰文：狗與愛的世界
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刷到了一網友戲弄家裏的小奶狗。小傢伙仰面躺在地上，發出「哼哼唧唧」的聲音，毫無還手之力。而旁邊的狗媽媽呢，則是一臉的淡定，只是輕輕瞥了一眼就移開了視線。
本以為是情緒穩定，結果是因為狗媽媽小時候就是這樣過來的！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小狗求救沒想到狗媽媽也是這麼過來的：
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那時候還是小奶狗的狗媽媽也是這樣天天被網友戲弄，所以，現在才會對孩子不管不顧，一切的根源都是因為想起原生家庭的痛了：「當年我吃的苦，你也得吃！」
評論區一整個爆笑：
「狗媽：你還是和我小時候一樣調皮。」
「狗媽媽：兒啊！你媽我小時候也是這麼過來的，沒辦法，這是主人愛我們的方式，就受着吧！」
「小時候可勁嚯嚯（瘋狂玩弄的意思），長大了就會得到一個100%情緒穩定的好狗！」
「牠媽小時候就這樣過來的，也是子承母業了。」
「給人一種脾氣很大，本事很小的感覺。」
終於知道我小時候被人戲弄，為什麼越反抗別人越興奮了，但，就是沒小狗這麼可愛哈哈哈！
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