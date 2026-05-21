巨型史納莎起床拉伸如真人！人穿狗皮影片瘋傳？網民嚇怕：好似鬼

這天，一博主曬出了自家狗狗起牀拉伸的視頻，結果沒想到的是，直接震驚了無數網友！



畫面中是一隻巨型史納莎，正一邊拉伸一邊從沙發上下來，牠的兩隻前腳率先着地，然後打了個慵懶的哈欠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

巨型雪納瑞正在做拉伸動作。（抖音＠巨雪Louis和小雪Chris）

不開玩笑 真的很像人披着狗皮在活動：

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博主發澄清視頻證明狗狗不是人假扮的：

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不開玩笑，真的很像人披着狗皮在活動……這跟我平時伸懶腰有什麼區別啊！評論區也被嚇懵了：

「這一刻我的san值狂掉！」

「我終於知道為什麼大灰狼能偽裝成人騙小紅帽了……」

「任何物種只要長的夠像人就會變得恐怖起來。」

「你摸摸後背有沒有縫合線，或者你裝暈看牠會不會坐起來抽煙？」

「真可愛，跟個鬼一樣。」

「半夜看見這個直接兩腳一蹬享福去了...」

「大早上醒來看到一幕……」

「我家也有，站起來一米六的巨貴，巨型貴婦犬。」



但其實，巨型史納莎智商很高，性格也很沉穩，對家人超級忠誠，是一隻可愛小狗啦～

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