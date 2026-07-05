狗狗零元購當場抓到！水果攤暗偷火龍果遭老闆曝光 主人無奈賠錢
撰文：狗與愛的世界
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很好奇，你家狗狗會「零元購」嗎？這天，博主去買水果，精挑細選後表示夠吃了，於是，便準備付錢。
誰知，老闆聽到這話後卻突然抬手一指，淡淡的說了一句：
狗嘴裏還有一個呢！
狗狗也想吃火龍果：
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只見畫面一轉，博主養的拉布拉多乖乖站在旁邊，嘴裏呢則叼着一個火龍果。孩子大了，知道自己心疼自己了，雖然，牠立馬聽從主人的話將火龍果吐掉，但……吐了也得付錢啊哈哈哈！
評論區一整個爆笑：
「大爺說狗嘴裏還有一個，旁邊在嘗水果的人……」
「老闆：我就說狗招財！」
「孩子想吃什麼自己拿。」
「下回別叫孩子吐了，孩子喜歡什麼，媽媽付款就行了。」
「《狗嘴裏吐不出來象牙，但是能吐出來火龍果呀》」
本以為是罵人，結果是真的狗啊哈哈哈！
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