道長偶遇曬太陽狗狗握手誇獎！網笑下輩子轉生成人是「最毒詛咒」

兩隻狗狗正在曬太陽，道長覺得十分可愛，便走過去跟牠們打了聲招呼。



先握握左手，再握握右手，看着狗狗聽話的模樣，道長也是立馬誇讚了起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗正在曬太陽，道長覺得十分可愛，便走過去跟牠們打了聲招呼。（抖音@夏小沫萌寵工作室官方號）

道長讓狗狗下輩子轉生成人 當狗太快樂了：

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正感嘆着如此歲月靜好的畫面，誰知下一秒道長突然話鋒一轉：

記住下輩子別再託生狗了哦，託生成人，託生成狗太享福了！

吃瓜群眾火速圍觀：

「還得是道家，說話隨心所欲。」

「開始以為道長在超度牠，結果居然詛咒牠哈哈哈。」

「你一說讓牠下輩子託生成人，狗都不理你了。」

「我以為你是渡牠，原來你是嫉妒牠呀！」

「這我就不得不提我看過的一條評論了，就是拿着狗子的八字去算，對面師父說了，這不可能是人的八字，人沒有這麼好的命。」

「狗：這是我這輩子聽過最惡毒的話。」



一句話，讓所有人都扎了心……

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】