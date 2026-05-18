主人狂勸退養阿拉斯加！食量大兼醫藥費貴　拼命力阻情侶中伏

哎……惡語傷汪心啊！阿拉斯加主人不語，只是一味的勸退！刷到了一條視頻，博主帶自家阿拉斯加出門散步時，恰好偶遇了一對養小型犬的情侶。對方表示很喜歡阿拉斯加，想養只作為二胎。



聽到這裏，博主眼裏沒有絲毫安利的喜悦，全是對養阿拉斯加的勸退：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

勸你不要買，口水也很多，洗澡也很麻煩，吃的也很多，牠洗一個澡寵物店300塊錢（人民幣）都不願意洗。

主人瘋狂勸退情侶養阿拉斯加犬：

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除此之外，博主還特別強調，阿拉斯加生起病來也很麻煩：

腸胃容易出問題，牠生一次病，別的小狗一頓吃一顆的藥，牠起碼要吃8顆。

聽到這裏，對面小狗的主人顯然還是有些猶豫的，又詢問起了阿拉斯加聽不聽話，能不能聽得懂。博主淡淡表示：「有的聽得懂，牠聽得懂牠不聽。」最後，博主直接對自家阿拉斯加進行了強烈的控訴：「而且，你打牠打不動，你打牠，牠覺得你在給牠按摩！」

視頻發出後，評論區也炸出了一堆養寵的避雷帖，各種寵物品種都有。其實，很多養寵人並不會主動勸他人養狗，都會像博主一樣說清養寵時的「麻煩」，而之所以如此，就是為了讓一時興起的人明白，養寵並不是一件簡單的事情，要再三考慮，確定自己可以承擔這份責任之後再做決定！

門外有異音柯基竟裝死？真實反應全被拍

這天，網友家門外有動靜傳來，而屋裏兩隻狗子的反應卻完全不同。大狗狗察覺到不對勁後，立馬起身，吠叫着出去查看。而一旁的柯基犬則全程一動不動，看起來特別的淡定。網友無語，便開口道：

你不是狗嗎？你不去？

門外有異音柯基竟裝死：

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直到這時，柯基才終於有所行動，一扭一扭的離開了……「牠如果都不行，我去也不白給嗎？」視頻發出後，評論區也是瘋狂攻擊：

「狗子：我尋思外頭挺黑，看不見，再一腳踩死我。」

「這老QQ腸去有什麼用啊姐？」

「柯基：去能咋的，真有人我只能下絆子！」

「好漢架不住王八勸。」

「柯基：還是去吧，我哥打累了還能坐我身上歇會兒。」

「去給人家當板凳坐哈哈哈！」



真是損到家了哈哈哈！

金毛被路人嘲笑腿太短？秒變臉狂瞪鏡頭

這天，博主遛彎時打開了手機，尋思記錄一下自己的狗狗。碰巧這時，一位路人路過，便開口：

誒，這是柯基嗎？好像是金毛，不是，金毛腿沒那麼短！

金毛被路人嘲笑腿太短：

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結果沒想到的是，狗狗瞬間聽懂了，牠扭過頭來，臉上的笑容也消失了：「我是金柯，再說就刺你！」

評論區一整個爆笑：

「喲喲喲，還是敏感基呢！」

「金毛：人之初，性本善，說我腿短是紅蛋！」

「確認是柯基了，只有柯基對短腿有反應～」

「金毛：是是是，我腿短，沒你舌頭長～」



這一刻，汪一定會後悔自己聽得懂人話吧嗚嗚嗚！

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