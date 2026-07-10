朋友假扮雕像突襲西摩犬　令牠兩度受驚　網民直呼這是恐怖狗效應

今日狗狗有話說：真的討厭沒有邊界感的人類！這天，博主帶自家小狗出門散步，還拜託了朋友假扮成雕塑，想看看孩子的反應。



果不其然，看到小狗路過，朋友立馬屈膝並跺了一下腳。雕塑突然復活，小傢伙也是被嚇壞了，瞬間放低了身體，然後不自覺的哆嗦了一下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，博主帶自家小狗出門散步，還拜託了朋友假扮成雕塑，想看看孩子的反應。（抖音@俺是錢多多）

狗狗被嚇了一大跳哈哈哈：

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後來，小狗再次路過那裏時，也是多了個心眼，上前去嗅聞起了氣味。可讓主人沒想到的是，即便真小狗雕像一動不動，小狗卻再次被嚇了一跳……

評論區一整個爆笑：

「狗軀一震一震再一震哈哈哈哈！」

「一朝被蛇咬，處處聞啼鳥！」

「吃一塹吃一塹吃一塹吃一塹。」

「恐怖狗效應！」



那麼，請問畫面裏面究竟出現了幾隻狗呢？

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