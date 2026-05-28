萌寵｜工廠看門狗上班偷懶！霸佔露營椅四腳朝天　網民：負責可愛

一隻在工廠「上班」的狗狗意外成為網路焦點。Threads網友分享，自家毛孩「阿財」平時擔任工場保全兼吉祥物，沒想到近日因下雨天氣影響，竟被直擊「上班偷睡」，畫面曝光後萌翻一票網友。



從影片中可見，阿財整隻擠在尺寸明顯偏小的露營椅上，四腳朝天、姿勢扭曲卻一臉滿足，完全沉浸在睡眠之中，甚至翻肚露出肚皮，看起來相當放鬆。加上下雨時的環境音，宛如天然白噪音，更讓牠「睡好睡滿」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

四腳朝天的狗狗，不想上班。（threads@min._.805）

飼主透露，阿財平時其實相當盡責，只要聽見車輛聲音仍會立刻清醒、維持警戒。至於這張露營椅原本是主人使用，某天卻被阿財「自行佔位」，讓他哭笑不得，只好再搬出另一張椅子使用。

另一段畫面中也可見，阿財在熟睡狀態下依然保有警覺，一有動靜便迅速抬頭查看，顯示牠雖然「摸魚」，但仍不忘本職。

貼文曝光後引發網友熱議，不少人笑稱這是「最會享受的員工」，也有人打趣表示，

「這種保全只負責可愛」、

「公司福利太好了」、

「看了好想把牠抱回家」，掀起一波療癒討論。



延伸閲讀：慵懶柴犬走到哪趴到哪 主人捕捉躺著模樣超吸睛 網民表示真羨慕（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「引新聞」授權轉載。】