爺爺冒雨幫收拾狗飯　狗狗用頭託屁股充當凳坐　網笑：其實在避雨

起因是下雨天，70多歲的爺爺看到狗狗籠子裏的飯被弄灑了，於是，便冒着小雨跑過去幫忙收拾。



小傢伙也是特別開心，從籠子裏出來的第一件事就是擔心爺爺累到，牠沒有一絲猶豫，一個轉身竟然直接將腦袋放在了爺爺的屁股下面託着，不停搖晃着尾巴，充當起了椅子。「爺爺爺爺，你真好，爺爺爺爺，你坐着我給我整小碗～」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗把頭當凳子托起爺爺：

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這一幕温馨又好笑，旁邊的妹子看到後，也是不禁發出了雷霆般的笑聲。小狗發覺後，內心既害羞又興奮，直接就衝了過去，那奔跑姿勢，那速度，一看就是想要將對方撞飛的意思：「就知道呲個大牙笑，看我撞飛你！」

評論區也是有不同意見：

「《感覺爺爺奶奶養的寵物都特別懂事》」

「難道不是在避雨嗎？怕澆到頭，這種小狗最壞壞了哈哈哈哈哈！」

「知道牠為什麼奔你來麼？因為牠聽見你在那笑牠不好意思了！」

「看似貼心給爺爺當板凳怕爺爺累，實則在避雨。」

「有種幹好事被朋友發現後被陶侃，然後不好意思想創死朋友的感覺。」



嗯……所以小狗到底在想什麼呢？

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