聰明狗媽用搖鈴球自製監視器　狗B一動即跑回　網民大讚母愛偉大

狗狗當媽媽後……會發生什麼故事呢？不久前，博主家的狗狗「旺財」剛升級做了媽媽。但令人不解的是，自那以後，每天牠都會把搖鈴球放在小窩裏，如果有人拿走，還會再次放進去。



博主仔細觀察後發現，每當小狗崽爬動時，搖鈴球就會發出聲音。而這時候，旺財不管在做什麼，都會第一時間從別處跑來查看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗當母親之後都會很用心照顧孩子：

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為了驗證猜想，這天，博主故意在旺財不在小窩裏的時候輕輕晃動了搖鈴球。果不其然，一轉頭，牠就哼哼唧唧的跑了過來，查看起了孩子的狀態。

評論區也是被震驚到：

「狗媽的育兒小Tips。」

「誰帶娃還不弄個監控。」

「以為沒什麼事了，在外屋地歇一會...」

「哈哈，牠發現是你動的球還用嘴筒子拱一下：你幹嘛！」

「《以為是小狗的小玩具，結果是狗媽的帶孩監視器》」

「很聰明，但是踩娃腦瓜子了……」

「會使用工具了，已經進化到初級階段。」



哎，狗狗當了媽媽後，也要操碎了心啊！

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