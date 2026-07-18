流浪狗報恩送來親生骨肉！叼給恩人鬆口太快　狗B慘變滾地葫蘆

網友投餵了一隻流浪狗3年的時間，後來，也幫牠找到了領養。而在狗狗生娃後，似乎也並沒有忘記過曾經幫助自己的人。



這天，網友給狗狗們送食物，剛準備離開，就看到狗媽叼着一隻小狗跑了過來，想要託付。本來挺感人的，但狗媽媽似乎並沒有控制好自己鬆嘴的力度。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗媽媽堅持要把孩子送人報恩~哈哈哈哈：

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小狗落地時只感覺到了天旋地轉，滾了好幾圈才停下……「巴山楚水淒涼地，媽媽鬆口摔死我！」

吃瓜群眾火速圍觀：

「牠給你挑了一個最乖最聽話最肥嘟嘟的娃！」

「估計是最難管得逆子，就叫多爾袞吧。」

「這狗媽絕對狗界00後，頭一回見這麼叼孩子，遠看以為抓了個什麼獵物，把孩子甩出來那一刻真笑死！」

「這是挑了個身體最好的，要不最後扔這一下都得住院幾天。」

「晃太急和多爾滾這兩個名字你看着給小狗起就行，我覺得特別合適。」



……

這屆網友也太有才了哈哈哈！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】