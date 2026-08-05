小貓被困江心生命垂危　官方特批無人機救援　暖心一幕獲無數點讚

前段時間，吉林刷到了件非常暖心的事：因颱風巴威過境，吉林市持續降雨導致松花江漲水嚴重。一隻小貓不知什麼原因被困在了臨江門大橋下的一顆樹枝上。當時水流湍急，江面風大，儘管小貓努力蜷縮在樹枝上，小小的身體仍然搖搖晃晃，有隨時被沖走的風險。



後來，有路人發現了貓咪的狀況，立刻將其狀況發布到了網絡上，希望小貓能得到專業人士的救援。貓咪的狀況牽動了很多網友的心，大家紛紛轉發影片，引起了相關部門的關注。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪被困江心獲無人機成功救援：

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於是，為救下小貓，吉林市官方部門特批無人機飛行權限。聯繫大疆無人機的授權店，希望對方能夠提供無人機來救小貓。授權店的店長很痛快地答應了，但奈何其飛手在外地，趕不回來。可小貓已經被困了2天，實在是不能拖。於是，店長就聯繫了最近的同行，幫忙救貓。起初，大無人機因為型號的原因難以找準小貓的位置。

而這時，在江邊，一直關注小貓情況的小無人機飛手注意到後，主動加入救援。兩位飛手齊力合作，小無人機率先下去確認小貓位置，接着放置了救生籃的大型無人機飛向江心。可儘管裝備到位，大家的心仍然提着，畢竟這場救援行動的成功與否也要看小貓是否配合。

如果貓不配合甚至說害怕受驚過度、沒站穩……都有可能導致牠跌入江中，小命不保。但小貓好聰明，牠似乎知道人類是來救牠的。當無人機靠近的時候，牠絲毫沒有害怕，顫顫巍巍地爬進了籃子。

可因風大籃筐被樹枝卡住，起飛時小貓不慎掉在了樹枝上，導致第一次救援失敗。但人沒有氣餒，又開始第二次營救。這一次，小貓也很勇敢很配合地爬進籃筐，然後坐着無人機逃離危險。

當小貓被成功營救的那一刻，橋上眾人發出了歡呼聲，大家不停鼓掌，為拯救了一個小生命而開心。等小貓安全到了橋上，人們又趕緊給牠餵食東西，當時小傢伙都餓壞了，吃得非常香。

圍觀的人們看着小貓這樣子，心軟軟，紛紛摸摸小貓的頭。小貓不生氣也不害怕，特別乖地接受撫摸，就像是在接受大家的祝福一樣。後來，小貓被授權店的店長所領養了，牠被取名為溯溯，寓意「逆流而上」，開啟了新的喵生。看完救助全程，真得覺得好棒呀，沒有人因為這是一隻小貓而放棄牠。

有人說：

「這是吉林文旅最好的宣傳片。」

「科技發展的意義就在於此吧，服務到每一個需要的生命！」

「人很棒，小貓也好棒，不躲不害怕，還知道自己跳進去！」



還有人分享自己在吉林路邊看到的標語：

網友分享自己在吉林看到的標語。（抖音）

這本就是一個很好的城市，看，一個公園路上貼的，真的很暖心啊。

總之，這一波吉林市大加分。給吉林大讚，給參與救援的人們大讚，也給所有愛護生命的人大讚！

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