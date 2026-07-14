18隻貓貓坐鎮海鮮檔瘋狂吸客！賣萌生意暴增一倍 收檔兼做清潔隊
撰文：貓來了
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在廣西南寧的淡村菜市場，有一個海鮮攤最近徹底火了：不是因為海鮮多便宜，而是因為她收養了整整18只貓！
每天早上五點半，這群「員工」準時跳上玻璃櫃台開始上班。貓爺爺蹲在龍蝦箱邊「監工」，貓奶奶蜷在貝類盆旁邊打盹，幼貓們追着價格標籤滿場跑，現場簡直就是一個「貓咖現場」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓咪幫手賣海鮮還打掃衛生：
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聽說在牠們的「賣萌攻勢」下，小龍蝦銷量直接翻倍，從日均一兩百斤飆升到了好幾百斤。有熟客去那裡買魚，進門第一件事不是挑海鮮，而是先摸兩把貓頭~
就連城管都調侃牠們是「市場最盡責清潔隊」——每次營業結束後，貓咪們會把散落的魚碎舔得乾乾淨淨。
貓咪估計想說：招財，我們是認真的，幹活我們也毫不含糊~
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