3母貓同時生B！9隻幼貓難辨親生　貓媽索性放棄認親輪流餵奶

三隻母貓同時生了娃，小貓崽們在窩裏滾成一團，連親媽都認不出自己的孩子。怎麼辦？乾脆合夥帶娃，集體餵奶，誰有空誰餵——主打一個隨緣！



近日，發生在湖南的一件貓咪趣事。三隻貓媽媽面對一堆花色各異的小傢伙，只想表達一句：亂套了，全亂套了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

三隻母貓同時生了娃，小貓崽們在窩裏滾成一團，連親媽都認不出自己的孩子。（抖音@瑪卡巴卡）

生一窩小貓 貓媽媽誰有空誰餵：

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結果，只得選擇了最省心的育兒方案：不糾結誰是誰的孩子，九隻小貓想鑽哪個懷裏就鑽哪個，三隻貓媽媽輪流上崗、隨時替補。影片發布後迅速走紅，引發無數網友熱議：這擱誰都迷糊呀，不過都是寶寶，養着吧~

不過應很多網友的提醒，一定要結合自己的實際情況呀，帶這麼多孩子，不僅貓咪有壓力，鏟屎官也是有壓力的哈，記得早日絕育哈~不過，這樣的新聞，還是會讓人看到很感動，說明母愛與責任往往並不局限於親生骨肉。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】