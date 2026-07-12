7.5kg肥貓枕手睡一晚　主人竟被壓到手腕骨折　網笑：當練二頭肌

江蘇無錫的陳女士養了一隻7.5kg重的大胖貓。那天晚上，貓大爺枕着她的左手睡了一整晚，陳女士一動不動——不是不想動，是不敢動。



養過貓的人都知道，主子好不容易賞臉跟你睡，這誰也不捨得動，畢竟很多貓咪一動就跑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

被大肥貓枕着睡了一整晚 結果手腕骨折了：

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可是，等早上醒來，鏟屎官手臂又酸又麻，陳女士心想，沒事，壓麻了，過兩天就好了。結果第三天，手腫得不像樣了，去醫院一查……手腕骨折。

醫生都懵了：「你這是摔的？撞的？」陳女士不好意思地說：「貓壓的。」醫生沉默了三秒鐘，最後聽說貓主子7.5公斤……7.5公斤的貓？

枕了一整晚，愣是把骨頭給壓斷了。消息一出，網友炸了。眾人感慨：有人戲稱，養貓久了，身體素質絕對能變好。

6.5公斤的貓天天睡你胸口，那就是天天做臥推；7.5公斤的貓天天壓你手臂，那就是天天練二頭肌。等哪天不養貓了，去健身房估計直接能舉起空槓。

喵按摩師竟然工作途中只顧看手機！

某家網友的沙發上。鏟屎官趴在沙發上玩手機，家裏的貓跳上主人後背，伸出爪子，但不是要抓人，而是像模像樣地踩起了背。

那小爪一下一下的，力度剛剛好，節奏也穩定，不知道的還以為是從哪個按摩店高薪挖來的金牌技師。

小貓技師也是手機迷：

看似一片祥和，十分溫馨，下一秒，貓的目光不經意間掃到了主人手機屏幕。再一會脖子一歪，頭一偏，眼神死死盯着手機，連爪子上的活兒都直接停滯了。

手機這玩意，征服了男女老少，現在貓主子也給征服了~網友評論更有意思：上鐘還偷看客人手機，扣錢……這技師不行，服務態度太差，建議開除。

第一個算是搞笑事件，那第二個案件，只能說：離譜他媽給離譜開門離譜到家了。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】