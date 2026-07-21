公園伯伯每日定時幫流浪貓梳毛！群貓自覺排排企等按摩　網民笑翻

事情這樣的，有人分享最近在一公園，有一幕關於貓咪被大爺「馴服」的有趣畫面：一位老爺爺每天都會去公園給小貓梳毛，小貓見到爺爺就自覺排隊等待……



網友看到後表示：怎麼還會知道排隊呢，不急不躁，而且還排隊很直。難道是大爺的技術真的好，口口相傳所致：今天有免費按摩，先到先得哈~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓乖乖排隊等著梳毛：

不得不說，這畫面誰看了不迷糊呀！這比上學時候的我排隊，安靜多了，牠們是不是大學生了，都不咋調皮了呢~是不是因為不用上課，也不用上班，所以根本不急呢，羨慕死人呀！

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你會發現那些有愛瞬間，總是會讓養一隻小犟種的鏟屎官產生懷疑：你們家的那是小貓咪嗎？為什麼和我家的不一樣呢~

故事是這樣，女生記錄了外祖父和小貓的有愛瞬間，外祖父就忍不住炫耀自己從小養到大的小傢伙，到底有多乖巧可愛。於是，下一幕發生了：外祖父把小狸花放在一排，一個個站好，不亂不跑，一個個可愛的呆在那裏，彷彿是上課時間到了一樣，該學新東西了~

小狸花貓乖乖站成一排：

說起這種故事，每次我總能想起一些反面教材，雖然人人也都喜歡「犟種」，但是沒對比總歸是沒有傷害是不是。比如說第一位公園的大爺，如果大爺想要帶小貓咪回家，我估計小貓咪也是二話不說跟着大爺就走了。

可是咱來看看這位小姐姐的分享：在路邊看到一隻自己非常喜歡的小可愛，所以就打算和小貓咪商量一下能不能擄回去，商量未果，女子就準備強制帶回去，可是卻被嫌棄了……

貓咪不願意回去就強行帶走：

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網友：你喊牠牠不動，拉牠牠不走，牠渾身沒有一根毛想跟你回家的好不好~

女子：牠明明想跟我回家，牠吵着鬧着要跟我回家……（自作多情，自我欺騙，面對貓大家是不是都願意這麼做呀！）



看完這些「別人家的貓」，我只想說：大爺們怕不是偷偷開了個「貓德學院」，到底誰才是祖師爺呢?

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】