狗狗狂扒門預警！女孩起身抱狗剛好避開天降建材　網讚：靈犬救主

這天，小女孩正坐在院子裏的躺椅上玩手機。突然，原本在院子另一側的狗狗加速跑了過來，牠的模樣看起來十分不安，伸出爪子瘋狂扒拉起了大門。



小女孩見平時自己叫一聲就過來的狗狗行為十分奇怪，於是，立馬起身將牠抱在了懷裏。結果沒想到的是，下一秒，一塊建材竟然從天而降，經過反彈後砸到了女孩剛剛坐的躺椅上……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，小女孩正坐在院子裏的躺椅上玩手機。（抖音@妙妙🎀 (卷老師救下小主人版)）

驚悚一幕！好在狗狗救了主人一幕：

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這場意外，讓一家人十分後怕，表示都是因為狗哥的存在，才救了孩子一命。後續，狗狗不僅收穫了許多零食作為獎勵，還被允許上桌吃飯。

評論區辣評：

「你把女兒養的很好，小狗有不對勁的反應女孩第一時間過去抱起來安慰，所以也躲過了一劫，善有善報在這裏具象化了。」

「狗哥的種種反應是真的可能預感到了，扒門預警的動作太明顯了，小妹妹也很棒狗哥來的時候就去找狗哥了，可能這就是冥冥之中的安排。」

「《我重生了，這一次我一定要救下小主人》」

「狗好，小女孩好，小女孩家人也好，好人好狗一生平安。」



一起為英雄狗狗鼓掌！

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