第一屆貓狗「Cosplay大便賽」！網民笑推「高質便便」：神還原

啊哈哈~我真服了，貓咪的外形怎麼會和大便掛上鈎了啊？博主@角谷貓頭園園長最近就在網上發起了第一屆床上大便比賽。在比賽之前，博主先曬出自家床上的「大便」，一坨狸花色的「便便」。又長又粗，關鍵外表的毛還油光水滑的，一看就是優秀的「便便」。



隨著角度的變換，漸漸露出腦袋和腳腳，睡覺的樣子也太可愛啦！再看正面，原來是賴皮蛇小貓啊！這樣的比賽，原本以為參賽的不會多，沒想到點開評論區一看，好傢伙，不僅參賽的多，而且個個都是精品。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

博主先曬出自家床上的「大便」：

熱評第一亮相，網友就直呼「你贏了」。老實說，看小圖第一眼的時候，我以為曬的是真實的大便。心想不會吧，來真的啊？點開大圖一看發現，原來是三隻小狗狗。除了第一名，其他參賽者也很精彩，忍不住一路看一路笑。

Poppy：參賽參賽，這成色一看就是優秀的「大便」。

暈頭小狗：怎麼還有坐立起來的？

紫喜菠蘿派：無需多言，好不好你們自己看。

好人：來參賽了，這樣的比賽怎能沒有我？

女巫：冒了點尖尖~

塵未掃：我有一坨真正的在廁所裏的「大便」。

adlt：我再說一遍，屎沒有花紋。



貓：對對對，是我拉的！確實，在cos便便這一塊，黑貓更有優勢，沒有花紋，黑乎乎的一坨，太像了。

網友@Lumiere的小黑貓趴在椅子上，形態就特別像一條大便，細長細長的，還微微帶點彎曲的幅度。等小貓坐起來時，跟大便毫無關係，是超級可愛的小貓啊！

來看看網友分享自己毛孩cos成果：

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來看更多黑貓cos的便便，看看哪隻cos得最像。

momo：看看，這像大便嗎？

adabana：誰能拉出如此光滑圓潤的一條？

菜菜：我也有一條！



來看更多黑貓cos的便便：

嘿嘿，人類真是太過分了，背着小貓說小貓的壞話。不過呢，小貓又不會上網，所以大家盡情地欣賞，盡情地曬出自家的小貓~

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