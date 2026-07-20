凌晨5隻大狗鑽床底狂歡！床墊變人肉彈床　主人被撞醒：以為地震

凌晨3點，博主家的幾隻狗狗鑽到床底下玩球，玩嗨了直接就得意忘形，差點給正在睡覺的她彈射出去。博主被撞醒後也是懵了，尋思可能是地震了，本想趕緊起身，卻發現身上坐了一隻50多公斤的大胖狗，可以說是無助到了極點。



博主好不容易掙脫了束縛，想着趕緊先把家裏的寵物放出去，但清醒了後卻發現周圍一切安好。於是，她瞬間懷疑，可能是狗狗們幹了壞事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

凌晨3點，博主家的幾隻狗狗鑽到床底下玩球，玩嗨了直接就蹦上了迪，差點給正在睡覺的她彈射出去。（抖音＠屋內有餓犬）

狗狗「打架」殃及主人：

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博主果斷看向床下，果不其然發現了罪魁禍首們的身影，就這樣，在她的咆哮聲下，一隻，兩隻……竟然直接從床底下掏出了5隻大狗！此時的博主是又生氣又想笑，表示這5隻狗是真有勁啊，自己加上床上的狗狗足足有125公斤以上，竟然都能跟跳彈床般一樣被彈起來……

還有一隻小哥基也特別搞笑，一直在下面不停轉圈。哎，畢竟身高真的太吃虧了！評論區一整個大震驚：

「下面的狗：助我破鼎。上面的狗：根深蒂固。」

「事實證明，沒他你早飛了。」

「我不行了這哥基有病吧一直轉圈哈哈哈哈！」

「第一反應竟然不是懷疑靈異事件而是直接趴着瞅床底下問誰呀哈哈哈！」

「睡又睡不下起又起不來的那幾秒給我笑發財了！」

「《床上壓着一隻》、《床下幾隻顛勺》、《哥基執着轉圈》」



一張床下面居然能停這麼多輛貨櫃車，真是驚呆了哈哈哈！

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