金毛認陌生人做主人！正牌黑狗想親近慘被擋 委屈畫面網民笑翻
撰文：狗與愛的世界
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刷到了一條影片。一隻大金毛一直安靜的守護在博主的身邊，說什麼也不肯讓旁邊的大黑狗靠近。看到這裏，大家都覺得金毛好好啊，在保護人類。直到，博主道出了真相，原來，大黑狗才是她養的狗！
金毛保護着陌生人，大黑狗想靠近主人卻被阻止，在旁邊急得團團轉，但無奈，每一次靠近都只能無功而返：「哎？真邪了門了還！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
還以為是金毛護主 沒想到是拆散家庭的「罪魁禍首」：
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評論區笑嘻嘻：
「黑狗：你到底以什麼身份吃醋？」
「金毛隨時隨地賜人當牠的主人。」
「遠處的大雞毛主人：？」
「管不了那麼多了，好樣的布魯斯！」
「黑狗：你有病吧，那是我主人！金毛：原來當狗了就可以隨便叫主人嘛～」
「雞毛：我不許你靠近你的主人！」
「黑狗：金毛的行為固然令我煩躁，但是你的沉默更是讓我覺得心寒。」
果然，在金毛的世界裏，沒有一隻好狗，沒有一個壞人！
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