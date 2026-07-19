寵物長期食自製鮮食恐鈣磷失衡！獸醫警告：或致終身關節發育異常

飼主妙妙近日發現家中的柴犬年紀輕輕卻走路姿勢怪異，因此前往獸醫院看診。經獸醫師詳細詢問後，發現問題可能與長期飲食習慣有關。飼主為了提供天然的自製鮮食，長期以雞胸肉搭配蔬菜作為主食，沒有額外給予毛孩補充鈣質，導致營養比例失衡，進而在無形中影響毛孩的骨骼發育與整體健康。



鈣質維持骨骼發育 磷為細胞膜生長重要成分

台灣的寵物飼養文化近年來出現明顯轉變，飼主對於毛孩的飲食要求也持續提升，不少飼主選擇「自製鮮食」餵養毛孩，捨棄傳統飼料與罐頭，認為這樣是更天然、更健康的選擇。然而，動物醫院獸醫林奕辰提醒，未經完整營養設計的鮮食，反而可能對寵物造成慢性傷害，其中最容易被忽略的便是「鈣磷比」的平衡。

飼主為了提供天然的自製鮮食，長期以雞胸肉搭配蔬菜作為主食，沒有額外給予毛孩補充鈣質，導致營養比例失衡，進而在無形中影響毛孩的骨骼發育與整體健康。（unsplash@Minh Pham）

鈣質是骨骼成長、肌肉控制和神經傳遞的重要營養素，攝取不足會使骨骼脆弱、骨骼發育不良，增加骨折風險；磷則是幫助骨骼和細胞膜生長的重要礦物質，同樣不可或缺。

幼犬貓長期鈣磷失衡 恐致終身骨骼和關節問題

林奕辰進一步說，自製鮮食普遍以肉類為主要來源，雖然肉類含有一定量的磷，但鈣含量卻極低，難以達到美國飼料品管協會（AAFCO）或美國國家科學研究委員會（NRC）等國際機構建議的鈣磷比標準。尤其對於幼犬貓而言，影響往往更為深遠。

若長期飲食中的鈣磷比例失衡，容易引發骨骼發育異常，這對於正在成長中的幼犬貓而言，更可能導致不可逆的終身骨骼和關節問題，同時也會增加體內代謝負擔，對整體健康造成長遠影響。（unsplash@Shawn Rain）

若長期飲食中的鈣磷比例失衡，容易引發骨骼發育異常，這對於正在成長中的幼犬貓而言，更可能導致不可逆的終身骨骼和關節問題，同時也會增加體內代謝負擔，對整體健康造成長遠影響。

過量補充鈣粉也不行 恐引發骨骼與代謝問題

值得一提的是，過量補充同樣可能帶來風險。林奕辰指出，不少飼主在為自製鮮食額外添加鈣粉時，容易出現矯枉過正的情況。但若攝取過量鈣粉，反而會造成過多的鈣儲存在骨骼中，引發多種發育期骨關節疾病，並影響日後成犬的正常鈣質代謝與吸收。

總結來說，若飼主希望為寵物提供自製鮮食，務必先行了解每種食材的鈣、磷含量，適量搭配小魚乾、骨粉或鈣質補充劑，並定期諮詢獸醫師或動物營養師，確認整體飲食的營養是否均衡完整，而不應僅以「食材新鮮就等於健康」作為評判標準。

【延伸閱讀】銀漸層出走闖江湖！主人求助橘貓發追殺令 貓：你這是要我命（點擊連結看全文）

+ 3

延伸閱讀：

乾癬不容忽視 嚴重致關節變形！中醫藥浴療程內外兼顧

台灣醫藥分業30載的困境與蛻變！高齡長照與智慧醫療浪潮下 藥師新未來

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

