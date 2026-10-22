狗狗興奮迎門以為女主人回家　驚見男主秒尷尬掉頭走　畫面太搞笑

這天，留在家裏的狗狗聽到了門鎖打開的聲音，還以為是女主人回來了，牠興奮壞了，立馬搖着尾巴急匆匆趕過去迎接。



結果沒想到的是，門一開，卻只看到了男主人的身影……「哦！怎麼是你……」一人一狗愣在原地，緊緊盯着對方，誰也沒有先做出反應。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，留在家裏的狗狗聽到了門鎖打開的聲音，還以為是女主人回來了。（抖音@YAN_）

男主人無奈，只能率先打破這尷尬的氣氛，默默說了一句：

是我……

誰知，下一秒，狗狗竟然直接掉頭，夾着尾巴頭也不回的跑向了相反的地方，可以說是沒有一絲毫的留戀！

狗狗看到回來的是男主人秒變臉：

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「哦哦，關我屁屁～」可以明顯看出來，兩位都非常清楚他們在彼此心中的位置：

「小狗：是誰？爸爸：是我。小狗：不相干的人！」

「雙方都做到了：不辜負熱情，不討好冷漠...」

「是同事啊，那拉倒吧！」

「媽媽身上有媽媽味，爸爸身上有味。」

「狗：這人咋老來我和媽媽的家？」



爸爸終究是錯付了啊哈哈哈！

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