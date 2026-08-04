19歲少年帶狗送外賣睡橋邊　街坊熱心伸援手　愛心老闆包食宿聘用

網友和妻子遛狗的時候，在小區門口遇見了一名特別的外賣小哥。對方牽着一隻狗狗從小區裏面出來，行色匆匆，看起來十分忙碌。



交流後得知，這名外賣小哥名叫「小唐」，今年19歲，來自懷化新晃縣，剛剛高三畢業，已經通過單招考試，被長沙一所高職院校錄取。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友妻子被小唐的經歷感動送來一些食物：

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小唐的父母離異，都在外打工，家裏還有個正在讀小學的弟弟，條件不太好，於是，他便想着利用開學前的時間來到長沙找份工作掙點學費，但無奈的是，工作並不好找，只能選擇送外賣謀生。

小唐每天工作10個小時的時間，因為沒有地方住，只能自己搭帳篷睡在瀏陽河風雨橋上。而貼身陪伴在身邊的，只有一隻叫做「波波」的小土狗，那是外公送給他的。自波波出生20天起，就由小唐帶在身邊，捨不得丟下，便一起帶來了長沙，陪伴他送外賣。

網友看着面前這個和自己兒子一樣大的少年，心裏十分動容。網友的妻子見狀，立馬回家煮了4個雞蛋並準備了一些食物和狗糧，送給了他和波波。小唐懂事、上進、有愛心，當天因為送外賣刮壞別人的車賠償100元（人民幣，下同）一事心情十分低落，他還沒有畢業，在陌生的城市獨自打拼，可想而知有多困難。

網友聽到後，立馬加了小唐的聯繫方式，轉給了他500元錢作為生活費，希望能夠幫助度過難關。小唐不善言辭，不知道怎麼表達自己的感謝，他還需要工作，就這樣提着食物，牽着波波，消失在了夜色之中……

第二天，網友聯繫小唐，將一人一狗暫時安頓在了他們小區的一個架空層，那裏不怕日曬雨淋，相對安全。網友還給波波帶來了水和石盆，小傢伙果然渴了，大口大口的就喝了起來。

第二天網友將一人一狗暫時安頓在架空層：

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小區物業在得知了小唐的情況後，也選擇伸出援手，提供了一間專用休息室，裏面有洗手間、沙發、插座，甚至，還貼心地準備了蚊香和花露水。小唐和波波都非常開心，一起分享着包子。

在網友的幫助下，小唐剪了帥氣的頭髮，吃了簡餐。小區的乒乓球隊在得知小唐喜歡打球後，也熱情邀請他到球室體驗，贈送了新球拍和衣服等禮物。小唐的影片在網上發布後，引發了無數網友和市民的關注，愛如潮水般湧了上來。小唐性格有些拘謹，非常感謝這些來自陌生人的善意，也講述了自己曾經幫助別人的故事。

一位愛心老闆得知這些事情後，也為小唐提供了一份工作機會。月薪5000元，提供食堂、住宿和生活用品。當地民警也來到現場為小唐加油，帶來了很多藥品，並寄語：

心有山海，靜而無憂，腳踏實地，未來可期。

波波也沒有被忽略，被送去洗澡和驅蟲，辦理了免疫證。小傢伙也特別開心，很快就在那裏交到了朋友。小唐曾經可能受到過很多挫折，但他卻從未對未來失去過希望。他夢想成為一名作家或者記者，希望用自己的能力幫助那些遇到困難的人。

波波被送去洗澡和驅蟲和辦理了免疫證：

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世界破破爛爛，總會有人給你縫縫補補。希望未來的日子，小唐和波波可以一切順利，也感謝所有提供過幫助的愛心人士，是大家的愛心接力，給予了他們最大的善意。

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