買狗玩具寄錯地址　轉送校園流浪狗　毛孩開心叼走抱着睡場面感人

博主跟風買了個小鴨子玩具，想着可以送給家裏的胖狗狗，但無奈地址卻填錯寄到了學校，於是，便想着隨機在校園裏挑選一隻幸運小狗送出。



小傢伙看到玩具後，特別驚訝，牠輕輕嗅聞，慢慢靠近，但搖動的尾巴卻暴露了心裏的開心。而在確認玩具是送給自己的後，小狗立馬叼住，飛速跑走。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小傢伙看到玩具後，特別驚訝，牠輕輕嗅聞，慢慢靠近，但搖動的尾巴卻暴露了心裏的開心。（抖音＠ばいさん IP屬地:狗熊嶺）

評論區看得讓人心裏暖暖：

「評論區全是小狗抱着玩具睡覺的返圖，把我萌死了！」

「牠到底睡在誰倒地的電動車上～哈哈哈哈哈哈哈哈沒有一個人扶車，只有無盡的拍狗哈哈哈哈哈！」

「沒有人驅趕，小狗在倒下的電動車防風墊上抱着新玩具睡得憨憨的（心疼一下下電動車倒了的同學）」

「小狗喜歡得不得了。」



校園流浪狗十分喜歡這份小禮物：

+ 7

我想，在小狗短短的一生裏，一定會一直記得曾經有個陌生人送給了自己一個玩具……

【延伸閱讀】狗狗叼桔求玩慘被主人踩扁！超樂天反應網民心酸：給小狗道歉（點擊鏈接看原文）

+ 6

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】