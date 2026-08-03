花店狗認真聽尋犬特徵 8日後竟帶走失狗返店 重聚畫面暖爆全網
撰文：狗與愛的世界
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早前，一女孩走進了網友開的花店，稱自己的小狗走丟了，想問問有沒有看到過。網友十分熱心，仔細詢問了小狗的長相特徵，並留下了對方的聯繫方式。而在這過程中，她養的小黑狗也好奇的走了過去，在旁邊認真聽着。
而就在小狗走失的第8天，奇蹟發生了。當天博主正在店裏忙碌，突然看到小黑領了一隻小狗回來，她覺得有些眼熟，在仔細對比後發現，牠就是女孩丟失的狗狗！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
汪汪隊立大功！幫助別人找回丟失的狗狗：
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博主立馬聯繫了對方，並拍照發過去確認。當天晚上，女孩趕來了店裏。見到主人後，小狗激動壞了，立馬撲了過去，流浪了8天的牠終於和主人團聚了……
嗚嗚嗚看完後心裏暖暖的：
「小黑：你媽找你都找瘋了知道不！你幹甚去了！！！」
「小黑：老妹兒，你去吧，我當個事辦～」
「小黑可能前幾天都見過小黃了不知道牠是哪家的，看見牠媽來找趕緊帶回家來。」
「老闆人也特別好，還特意加了聯繫方式留意這件事情，小黑好，老闆也好！」
好樣的，布魯斯！
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