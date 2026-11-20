一網友發影片稱，她家的狗狗好像是位獸醫！事情是這樣的，一個多月前，網友發現狗狗在非發情期前後，突然開始聞家裏另一隻唐狗「小田園」的屁股，有時候，還會砸嘴嘖舌或者流口水。



網友覺得十分奇怪，於是，便用揭尾故（海龜湯）的方式提問。狗狗非常耐心的反覆表示，「小田園」生病了，需要去醫院檢查。抱著寧可信其有的態度，網友帶「小田園」去醫院進行了檢查。結果沒想到，竟然真的查出牠內分泌紊亂，甚至，後來還出現了假孕的症狀。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一網友發影片稱，她家的狗狗好像是位獸醫！（抖音@番茄雞蛋吃耀祖）

狗狗神醫是怎麼診斷出是否有病的？

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幸運的是，發現的比較早，調理的也比較及時，「小田園」的症狀已經好多了。於是，網友便尋思帶牠去醫院覆診一下。去之前，網友又詢問了狗狗很多問題。小傢伙通過揭尾故（海龜湯）的方式回答，「小田園」現在很健康，不需要去醫院複查，自己也可以負責。

抱著不可信其無的態度，網友還是約了醫生覆診。最後發現，牠竟然真的痊癒了。狗狗在旁邊聽的也十分認真，甚至，時不時還翻起了白眼，就好像在說：「我就說不用來，你還不聽我的！」

評論區也是驚呆了：

「下輩子再學醫我就是狗！」

「救命，都做狗了還要對自己的話負責。」

「你問問牠，上輩子是不是醫生？」

「這年頭打敗我的不光是AI，還有狗！」

「老師，我不介意的，幫我看看～」

「那什麼，姐妹我有個朋友想掛個號～」



不行了，這也太權威了！

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