邊牧誤把地面固定轉輪當飛碟　爪扒牙啃發出悲鳴　撒嬌求助主人

這天，博主走着走着突然聽到了狗狗的慘叫聲，她擔心壞了，以為是在虐狗，於是，急忙過去查看。結果呢，根本就沒有什麼虐狗事件，只有一隻可愛的小邊牧！



小傢伙似乎是把地上的轉盤當成了飛盤，牠着急壞了，一會兒用牙齒啃啃，一會兒用爪子扒拉，還發出了「嗷嗷」的叫聲，拼命想要拿起。實在沒轍後，狗狗只能將目光鎖定了旁邊的主人，開始撒嬌求助……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

毛孩拿不到想要的玩具就撒嬌賣萌：

+ 3

評論區也是被可愛到：

「怎麼遇到了個傻邊牧！」

「媽媽：孩子，不要看媽媽，媽也無能為力啊！」

「我狗子想撿掉路邊的蛋糕，我在牠下嘴之前一腳踩扁的時候，牠也對着我的腳這樣叫哈哈哈哈哈！」

「牠的眼神好像不太聰明...」

「看得我都急眼了，恨不得上去把這個（飛盤）拆下來！」

「業主：小區健身器材誰弄壞的？物業：狗。業主：怎麼罵人呢？物業：請看VCR！」



狗狗我呀，一整個崩潰住了！

【延伸閲讀】拉布拉多催飯出奇招！大尾巴狂抽熟睡主人臉頰 網笑其實是被打暈（點擊鏈接看原文）

+ 6

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】