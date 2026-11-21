這天，主人和狗狗在室內追逐。通過靈活的走位，主人一直處於領先的狀態，將狗狗甩在了身後。眼見一直追不上，於是，狗狗想了個好主意——在角落裏佈置了一個陷阱。



主人似乎並沒有發現任何異樣，結果一個不小心，竟然直接被狗尿過肩摔了……「敵人失衡！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，主人和狗狗在室內追逐。（抖音@多幸運）

那場面，別說多混亂了：

主人似乎並沒有發現任何異樣，結果一個不小心，竟然直接被狗尿過摔倒。（抖音@多幸運）

「1秒鐘就擦乾淨了，主播真是勤快能幹。」

「《尿了個陷阱》」

「低情商：我踩到狗尿滑倒了。高情商：會佈置陷阱的狗你見過嗎？」

「多年後，小狗坐在高考考場上突然笑了一下。」

「以前我爸追著我打的時候，我媽就在地上撒黃豆。」

「其實就是想嚐嚐味道才假裝摔倒的吧？」



不是，怎麼還有道具賽啊~哈哈哈！

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