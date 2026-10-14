比熊犬從二樓跳下 哥基犬慘當肉墊被砸中 網民笑爆：烏鴉坐飛機
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
刷到了一段監控錄像。這天，網友家的哥基犬正在院子裏休息，但奇怪的是，牠卻一直抬着腦袋，似乎在看着什麼。
下一秒，驚人的一幕發生了，一隻小比熊突然從天而降，結果好巧不巧，直接就砸在了哥基的身上！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
「肉墊基」和「想不開的呆熊」：
+5
「有種不祥的預感...」
「接住我，基哥！」
兩隻狗狗似乎都被嚇了一跳，僅僅對視一眼後便慌忙走開。小哥基更甚，牠直接就走進了屋裏，心裏滿是震驚：「我有點舒服，先去睡了……」後續，「肉墊基」和「想不開的呆熊」都被第一時間送去了醫院檢查，幸運的是，牠們倆都沒有受傷。
網友也表示，那天小比熊是第一次爬到二樓，以為只是個高台階，便穿過主人，助跑跳了下去，純屬意外，而自那次之後，小傢伙也是長了記性，再也不敢登上二樓了……
評論區辣評：
「哥基：我好像有點s了，s屋裏臭的慢……」
「哥基耐砸，比熊耐摔。」
「哥基：有病就去治，沒病就去死！」
「烏鴉坐飛機，比熊坐哥基。」
「哥基：感覺背後涼颼颼的，害，胡思亂想天上能有什麼！」
「一時間不知道該心疼飛下來那隻還是下面墊的那隻……」
確實有些危險，也希望所有的狗狗都能夠健康、平安！
【延伸閲讀】街頭避雨流浪狗惹心碎 網民尋找未果 好心人突現曬相片稱已收養👇👇👇
+11
19歲少年帶狗送外賣睡橋邊 街坊熱心伸援手 愛心老闆包食宿聘用花店狗認真聽尋犬特徵 8日後竟帶走失狗返店 重聚畫面暖爆全網狗狗走失到派出所報案 巧遇女主人來求助 警察：牠還挺會找地方邊牧誤把地面固定轉輪當飛碟 爪扒牙啃發出悲鳴 撒嬌求助主人
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】