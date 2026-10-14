比熊犬從二樓跳下　哥基犬慘當肉墊被砸中　網民笑爆：烏鴉坐飛機

刷到了一段監控錄像。這天，網友家的哥基犬正在院子裏休息，但奇怪的是，牠卻一直抬着腦袋，似乎在看着什麼。



下一秒，驚人的一幕發生了，一隻小比熊突然從天而降，結果好巧不巧，直接就砸在了哥基的身上！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，網友家的哥基犬正在院子裏休息，但奇怪的是，牠卻一直抬着腦袋，似乎在看着什麼。（抖音＠🌈豆芽的牙）

「肉墊基」和「想不開的呆熊」：

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「有種不祥的預感...」

「接住我，基哥！」



兩隻狗狗似乎都被嚇了一跳，僅僅對視一眼後便慌忙走開。小哥基更甚，牠直接就走進了屋裏，心裏滿是震驚：「我有點舒服，先去睡了……」後續，「肉墊基」和「想不開的呆熊」都被第一時間送去了醫院檢查，幸運的是，牠們倆都沒有受傷。

網友也表示，那天小比熊是第一次爬到二樓，以為只是個高台階，便穿過主人，助跑跳了下去，純屬意外，而自那次之後，小傢伙也是長了記性，再也不敢登上二樓了……

評論區辣評：

「哥基：我好像有點s了，s屋裏臭的慢……」

「哥基耐砸，比熊耐摔。」

「哥基：有病就去治，沒病就去死！」

「烏鴉坐飛機，比熊坐哥基。」

「哥基：感覺背後涼颼颼的，害，胡思亂想天上能有什麼！」

「一時間不知道該心疼飛下來那隻還是下面墊的那隻……」



確實有些危險，也希望所有的狗狗都能夠健康、平安！

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