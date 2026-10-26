主人發燒40度起唔到身　朋友送飯慘被貪吃狗截胡　搶不過無奈捶床

博主感冒燒到40度，連床都起不來，於是，只好拜託朋友過來幫忙送飯。朋友擔心被傳染，也是穿上了防護服，她不敢進屋，只能把飯從門口推進來，結果卻因為沒有掌握好力度，被狗子給截胡了……



兩個人各有難處，博主心裡疑惑這究竟是餵自己還是餵狗，只能眼睜睜的看着牠吃完。但幸虧，朋友還多帶了個饅頭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

朋友擔心被傳染，也是穿上了防護服。（抖音＠趙字典）

狗狗：看我趁她病要她命！

+ 6

但結果可想而知，博主身體虛弱再次沒有搶過狗，她嗓子疼到說不出話，想阻攔都沒有辦法，只能無奈錘床泄憤……「趁她病要她命～」

評論區辣評：

「狗：主人真好，自己生病都不忘記讓人給我送吃的～」

「一個月後病好了：人瘦了一大圈，狗胖了一大圈。」

「狗：江湖規矩，掉地下的東西就是我的！」

「這饅頭就算你搶着了，估計也吃不下去...」

「再給孩子弄點水啊，最後的饅頭看着有點乾，再給孩子噎住了。」



狗狗感動：「我就知道這輩子我沒有跟錯人！！！」

【延伸閲讀】橘貓熟睡景區路中央致遊客大擠塞！與職員商量無果 無奈被抱走（點擊連結看原文）

+ 2

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】