主人發燒40度起唔到身 朋友送飯慘被貪吃狗截胡 搶不過無奈捶床
撰文：狗與愛的世界
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博主感冒燒到40度，連床都起不來，於是，只好拜託朋友過來幫忙送飯。朋友擔心被傳染，也是穿上了防護服，她不敢進屋，只能把飯從門口推進來，結果卻因為沒有掌握好力度，被狗子給截胡了……
兩個人各有難處，博主心裡疑惑這究竟是餵自己還是餵狗，只能眼睜睜的看着牠吃完。但幸虧，朋友還多帶了個饅頭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗狗：看我趁她病要她命！
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但結果可想而知，博主身體虛弱再次沒有搶過狗，她嗓子疼到說不出話，想阻攔都沒有辦法，只能無奈錘床泄憤……「趁她病要她命～」
評論區辣評：
「狗：主人真好，自己生病都不忘記讓人給我送吃的～」
「一個月後病好了：人瘦了一大圈，狗胖了一大圈。」
「狗：江湖規矩，掉地下的東西就是我的！」
「這饅頭就算你搶着了，估計也吃不下去...」
「再給孩子弄點水啊，最後的饅頭看着有點乾，再給孩子噎住了。」
狗狗感動：「我就知道這輩子我沒有跟錯人！！！」
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